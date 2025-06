Anche quest’anno, Fispal Tecnologia di San Paolo, una delle fiere più rilevanti dell’industria alimentare e del packaging in Brasile e in America Latina, accoglie il Padiglione Italiano organizzato dall’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Presso lo stand E086, situato nel centro fieristico São Paulo Expo, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare soluzioni tecnologiche innovative per il settore alimentare, delle bevande e dell’imballaggio.

Le aziende presenti includono: Altopack, specializzata in soluzioni per il packaging automatico; Cepo, che offre sistemi integrati per lo stoccaggio e il dosaggio; Pasta Technologies Group, attiva nelle tecnologie per la produzione di pasta; Sarp Tecnologie, con impianti per la trasformazione alimentare; Senzani, un leader nel campo dell’automazione e delle macchine per il confezionamento; Tecnopool, che fornisce sistemi per la lavorazione termica dei prodotti alimentari; e infine Zilli & Bellini, specializzata in tecnologie di riempimento e chiusura delle confezioni di bevande.