Un gruppo di dodici bambini palestinesi, di età compresa tra gli otto e i tredici anni, ha portato un raggio di sole e un messaggio di speranza a Bologna, nonostante il caldo torrido che ha attanagliato la città. Membri della squadra di calcio “Palestine Youth Club” del campo profughi di Shatila, a Beirut (Libano), i ragazzi sono in Italia per un prezioso scambio culturale e sportivo. La loro giornata bolognese è iniziata con un gesto simbolico: sono saliti sulla Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio, sfidando l’afa, e hanno sventolato con orgoglio la bandiera palestinese. Successivamente, in Comune, hanno incontrato le istituzioni locali, indossando le loro divise calcistiche e ribadendo un concetto potente: attraverso lo sport si possono infrangere le barriere.

“Dritti Contro il Cielo”: Un Progetto che Costruisce Ponti

La visita a Bologna è una tappa fondamentale del progetto “Dritti contro il cielo“, promosso dall’associazione ‘Un ponte per‘ insieme al Centro Lebowski di Firenze. Nel capoluogo emiliano-romagnolo, l’iniziativa è portata avanti con il supporto di Palestra Popolare Tpo, Pcb-Pallacanestro Cooperativa Bologna, Polisportiva Hic Sunt Leones e l’associazione Hayat. Tutto questo si inserisce nella più ampia rete “Sport Beats Border“, che raccoglie diverse realtà sportive e che, dopo Bologna, vedrà i giovani palestinesi ospiti del Lebowski a Firenze e successivamente dell’Atletico San Lorenzo a Roma.

Luisa Messina della Palestra popolare Tpo ha spiegato il significato profondo di questa iniziativa: “È un’occasione per dare a questi ragazzini l’opportunità di praticare lo sport in modo sano, di conoscere altre realtà solidali perché solo in questo modo hanno l’opportunità di uscire dalla realtà in cui vivono”. Nel campo di Shatila, dove risiedono come profughi palestinesi, “nonostante siano nati lì, non hanno il riconoscimento della cittadinanza libanese, ma lo uno status di profughi. Quindi grazie allo sport e grazie a questa rete è stato possibile ottenere i visti per venire in Italia e conoscere altre realtà sportive”. Nonostante le immense difficoltà di vivere in un campo profughi, in un contesto di “esilio e di violenza reiterata”, il loro sogno di giocare a calcio rimane vivo. “Il loro divertimento è giocare e il loro primo pensiero adesso è fare una partita di calcio con la nostra squadra, dalla nostra polisportiva, dalla casa. Per loro qui stanno vivendo un sogno”, ha sottolineato Messina.

Un Onore per Bologna: Lo Sport Oltre i Confini

La delegazione è stata ricevuta in Sala Rossa, nel Comune di Bologna, dalla vicesindaca Emily Clancy, affiancata dal capogruppo di Coalizione Civica Detjon Begaj. L’incontro è stato un momento di reciproco riconoscimento: a Clancy è stata donata una maglietta della squadra, mentre il Palestine Youth Club ha ricevuto una targa dall’amministrazione comunale a ricordo della visita.

“Un grande onore, anche molto commovente, riceverli”, ha riferito la vicesindaca Clancy a margine dell’incontro. “Il messaggio che ci hanno portato è che lo sport batte i confini. Questo è il messaggio che ci hanno consegnato e che giocando sul campo cercano di trasmettere la solidarietà, i valori di pace. E noi, come città accogliente, solidale, non possiamo altro che essere onorati di ricevere questo messaggio, di esserne testimoni e cercare a nostra volta di trasmetterlo”.