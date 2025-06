Un’importante operazione nel panorama bancario italiano sta prendendo forma. Banca Ifis S.p.A. ha annunciato oggi la chiusura del periodo di adesione alla sua offerta pubblica di acquisto e scambio (OPA) sulle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. I risultati provvisori indicano un notevole successo: l’84,092% del capitale sociale di illimity è stato conferito all’offerta. Un dato che supera ampiamente la soglia minima del 66,67% che Banca Ifis si era prefissata per rendere efficace l’operazione.

Questa mossa strategica è destinata a ridisegnare il segmento delle “challenger bank” nel nostro Paese. A commentare l’esito è stato il Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, nella foto, che ha dichiarato: “La riuscita dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio su illimity Bank rappresenta un risultato importante nella storia di Banca Ifis. Attraverso questa operazione industriale uniremo due challenger bank innovative, per costruire un gruppo bancario di primario riferimento per l’economia del Sistema Italia. Ifis-illimity sarà una realtà solida, a supporto delle persone, delle imprese, e di tutti gli stakeholder. Garantiremo che le migliori qualità possano contribuire alla creazione di una cultura aziendale moderna e inclusiva”.

Cosa Succede Ora? I Dettagli dell’Operazione

Le adesioni totali ammontano a 70.694.489 azioni illimity, cifra che, se confermata, porterà Banca Ifis a detenere l’84,092% della banca target. È importante notare che né Banca Ifis né le “Persone che Agiscono di Concerto” hanno acquistato azioni illimity al di fuori dell’offerta durante il periodo di validità del Documento di Offerta.

La Condizione Soglia Minima per l’efficacia dell’Offerta, fissata al 66,67%, è stata quindi ampiamente raggiunta. Restano da verificare le altre condizioni sospensive, tra cui quelle relative ad “Atti Rilevanti”, “Misure Difensive”, “Autorizzazioni” e “MAC/MAE” (material adverse change/effect). L’Offerente fornirà aggiornamenti su queste condizioni nel comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta.

Corrispettivo e Prossimi Passi

Il pagamento del corrispettivo per le azioni conferite è previsto per il 4 luglio 2025. Ciascun azionista di illimity che ha aderito all’offerta riceverà 0,10 azioni Banca Ifis offerte e 1,506 Euro in contanti per ogni azione illimity apportata.

Un aspetto interessante riguarda l’eventuale raggiungimento della Soglia del 90% del capitale sociale di illimity. In questo caso, Banca Ifis aveva previsto un premio in denaro aggiuntivo di Euro 0,1775 per azione. Tuttavia, con l’attuale percentuale dell’84,092%, i presupposti per il pagamento di questo premio aggiuntivo e per l’eventuale delisting di illimity o l’obbligo di acquisto delle restanti azioni, non si sono verificati a seguito della chiusura del Periodo di Adesione.

La Riapertura dei Termini: Un’Ulteriore Opportunità

In base ai risultati provvisori, è stata decisa la riapertura dei termini per l’adesione all’Offerta. Gli azionisti di illimity che non hanno aderito nella prima fase avranno un’ulteriore opportunità di farlo per cinque giorni di borsa aperta: il 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025.

Se durante questa riapertura dei termini la partecipazione di Banca Ifis dovesse superare la Soglia del 90%, il corrispettivo per chi aderirà in questa fase sarà di 0,10 azioni Banca Ifis offerte e 1,6835 Euro in contanti (già comprensivo del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo). Inoltre, coloro che avevano già aderito nel primo periodo riceveranno in via integrativa il solo Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo (Euro 0,1775 per azione illimity), con il pagamento previsto per il 18 luglio 2025.

Questa operazione segna un capitolo significativo per Banca Ifis e illimity, proiettandole verso la creazione di una nuova realtà bancaria, che si annuncia solida e innovativa, a servizio dell’economia italiana.