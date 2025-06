Domani, sabato 28 giugno, torna l’appuntamento con la campagna ambientale “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” (nella foto, il presidente di AMA, Bruno Manzi), l’iniziativa di raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. Organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI, l’evento offre ai cittadini l’opportunità di disfarsi correttamente di materiali che solitamente non rientrano nella raccolta ordinaria.

Cosa e Dove Raccogliere

Le cinque postazioni dedicate saranno attive dalle ore 8 alle ore 12.30 e verranno allestite nei municipi IV, IX, XI e XV. Oltre ai classici ingombranti ed elettronici, i cittadini potranno consegnare anche abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). Questa apertura anche al settore tessile sottolinea l’importanza del recupero e del riuso in un’ottica di economia circolare.

Il Percorso dei Rifiuti Raccolti

Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno scrupolosamente differenziati in base alla loro categoria merceologica e avviati alle rispettive filiere di recupero. Un’attenzione particolare è riservata agli indumenti e ai materiali tessili: quelli ancora in buono stato saranno destinati alla commercializzazione e vendita presso i mercati dell’usato, prolungandone il ciclo di vita. I tessuti riciclabili, invece, verranno valorizzati come recupero di materia (pezzame, filati), trasformandosi in nuove risorse.

Servizi e Informazioni Utili

Per chi non riuscisse a partecipare all’iniziativa di sabato, i Centri di Raccolta fissi di AMA saranno, come sempre, regolarmente aperti sia sabato che domenica. Per tutte le informazioni dettagliate sui punti di raccolta e sulle modalità di conferimento, i cittadini possono consultare il sito www.amaroma.it, il canale WhatsApp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/) e la pagina Instagram @amaspaofficial. L’iniziativa rientra nell’impegno di AMA S.p.A. per promuovere una gestione dei rifiuti più consapevole ed efficiente.