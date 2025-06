I commissari dell’Unione Europea sono già arrivati in Sardegna per monitorare le aree colpite dai recenti casi di dermatite bovina. La notizia è stata annunciata dall’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, che questa mattina, insieme all’assessore all’Agricoltura, Gian Franco Satta, ha partecipato a una riunione congiunta delle commissioni Salute e Attività produttive del Consiglio regionale, convocata d’urgenza per fare il punto sulla nuova emergenza animale che ha colpito l’isola.

L’Impegno della Giunta Todde: Gestione, Contenimento e Eradicazione

I due assessori della giunta Todde hanno assicurato un impegno su più fronti: gestire l’emergenza, limitare i danni e individuare le cause dell’infezione, ipotizzando fin da subito soluzioni per la sua eradicazione. La malattia, si presume, è giunta dal Nord Africa, dove sono stati riscontrati allevamenti infetti, veicolata da un insetto vettore (tafani, mosche, zanzare, zecche). Questo insetto avrebbe “trasportato” il virus da un animale infetto del Maghreb a uno sano in Sardegna, considerando un periodo di incubazione della malattia tra i quattro e i sette giorni.

La Ricerca dell’Insetto Vettore e la Strategia di Profilassi

Individuare quale sia l’insetto vettore è cruciale. In attesa dei risultati delle indagini entomologiche attualmente in corso, Bartolazzi ha espresso la speranza che si tratti della zecca. Questa preferenza è dettata da una minore volatilità rispetto a zanzare o mosche, il che renderebbe le operazioni di disinfezione più efficaci.

Per quanto riguarda la profilassi, si sta valutando il ricorso al vaccino. L’assessore alla Sanità ha spiegato alle commissioni che “Esiste ed è prodotto in Europa e si tratta di un vaccino a virus vivo attenuato”. Tuttavia, le decisioni finali, trattandosi di una malattia di tipo A (ovvero non presente nell’UE e per la quale è richiesta l’eradicazione immediata), saranno prese in accordo con il Ministero e in linea con le direttive di Bruxelles.

Danni Economici e Movimentazione del Bestiame

L’intervento dell’assessore Satta si è concentrato sui danni economici subiti dagli allevatori. Ha stimato in circa 5 milioni di euro l’ammontare dei sostegni necessari per gli allevatori soggetti al blocco della movimentazione. Bartolazzi ha precisato che la “movimentazione al momento è consentita all’interno di aree dove non è stata registrata la presenza di casi di bovini infetti, ma soltanto previa certificazione clinica“.

Per la prossima settimana, gli assessori hanno annunciato una riunione con tutte le organizzazioni agricole, gli enti e le agenzie interessate per affrontare congiuntamente l’emergenza.