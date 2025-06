Al Teatro Troisi di Napoli, venerdì 27 giugno, l’Accademia Caliendo si appresta a svelare “Zodiacanto”, un evento che trascende la semplice esibizione musicale per trasformarsi in un vero e proprio fenomeno culturale. Protagonisti della serata saranno gli allievi della rinomata scuola di musica, fondata dal maestro Gianfranco Caliendo, che quest’anno celebra il suo 27° anniversario.

L’Evento: Musica, Astrologia e Talento Emergente

Ogni anno, l’Accademia Caliendo chiude i suoi corsi con uno spettacolo tematico, e questa volta la scelta è caduta su un’idea intrigante: riproporre canzoni popolari italiane accostandole ai segni zodiacali degli artisti che le hanno rese celebri. Questa prospettiva offre una lente insolita attraverso cui esplorare il patrimonio musicale italiano, suggerendo una correlazione tra l’identità astrologica e l’espressione artistica. I brani saranno eseguiti dagli allievi, che avranno così l’opportunità di mostrare i progressi maturati durante l’anno accademico, trasformando l’evento in un momento di verifica e celebrazione del loro percorso formativo.

Un Impegno per il Sociale

“Zodiacanto” non è solo un’occasione per apprezzare il talento emergente, ma è anche un esempio di come la cultura possa veicolare un messaggio di solidarietà. Lo spettacolo, infatti, è legato a un progetto di beneficenza a favore dell’associazione Gruppo Asperger Campania. Questo connubio tra arte e impegno sociale rafforza il ruolo dell’Accademia Caliendo non solo come istituzione formativa, ma anche come punto di riferimento per la comunità, capace di generare un impatto positivo oltre la dimensione puramente artistica.

L’Accademia Caliendo: Un Faro nella Formazione Musicale

Fondata da Gianfranco Caliendo nel 1998, l’Accademia Caliendo ha consolidato la sua reputazione nel panorama campano. Dopo otto anni di attività, nel 2006 si è trasferita a Pianura, in una struttura più ampia che include anche uno studio di registrazione professionale, le Officine della Musica. La completezza dei corsi offerti – dal canto moderno agli strumenti, fino alla musicoterapia – testimonia l’approccio olistico della scuola alla formazione musicale. Centinaia di allievi hanno attraversato le sue aule, rendendola un punto di riferimento insostituibile per chiunque desideri intraprendere un percorso nel mondo della musica.

Gianfranco Caliendo: Il Maestro e l’Artista Poliedrico

Gianfranco Caliendo è un nome che si fonde con l’Accademia e la sua anima, un connubio indissolubile di esperienza profonda e pedagogia illuminata. Negli ultimi anni, con la dedizione di un autentico esteta, Caliendo ha scelto di immergersi, con rinnovato ardore, nella canzone napoletana classica. Un atto d’amore, quasi una riabilitazione, che le ha infuso nuova, vibrante linfa. Ma non solo. Il suo recente percorso cantautorale ha raccolto, quasi inevitabilmente, i plausi più entusiastici della critica. Non è stato solo un custode della tradizione, ma un innovatore capace di declinare la sua sensibilità in espressioni contemporanee di raffinata bellezza. La sua arte, dunque, travalica la pura didattica, fiorisce e si rinnova sul palcoscenico ininterrotto della creazione. Un testimone vivente, un monito forse, che la maestria può evolvere senza mai tradire la propria più intima, autentica essenza.