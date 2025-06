A Firenze, un’intesa di proporzioni significative ha preso forma, destinata a delineare il futuro economico delle imprese italiane. Ieri mattina, si è tenuta la presentazione del nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese, un patto siglato lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.

Un Imponente Sostegno per lo Sviluppo Nazionale e Regionale

Questo programma nazionale congiunto rappresenta un’iniezione di fiducia e liquidità, mettendo a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028. Di questa cifra imponente, ben 17 miliardi di euro sono specificamente destinati alle aziende toscane, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le sfide e le opportunità offerte dalla Transizione 5.0 e dall’Intelligenza Artificiale (I.A.). Queste risorse si integrano con quelle già stanziate dalla Banca per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, creando una sinergia virtuosa.

Nella mattinata di ieri, presso la sede fiorentina di Confindustria, Maurizio Bigazzi, Presidente di Confindustria Toscana, e Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, hanno illustrato le peculiarità delle nuove misure e hanno discusso le strategie per lo sviluppo e la competitività del territorio toscano.

Misure Mirate per l’Attrattività e l’Innovazione

Sono state presentate misure ad hoc studiate per favorire il supporto a:

Nuovi insediamenti produttivi

Ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti

di quelli esistenti Investimenti nel settore energetico

Queste iniziative mirano a sostenere l’attrattività dei territori italiani con una posizione strategica per le rotte e gli interscambi internazionali, rafforzando la vocazione del Paese come hub logistico e produttivo.

Il protocollo presentato consolida e rinnova una collaborazione di lunga data tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, avviata nel lontano 2009. In quindici anni, questa partnership ha permesso l’erogazione di 450 miliardi di euro di crediti al sistema produttivo italiano, contribuendo a evolvere il rapporto tra banca e impresa e accompagnando le esigenze delle PMI e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse. Un supporto che si è concretizzato in numerose iniziative congiunte, che, anche grazie alle garanzie governative attivate nei periodi di crisi, hanno sostenuto con nuovo credito decine di migliaia di imprese, in particolare le PMI, vera struttura portante del made in Italy nel mondo.

Le Novità del Nuovo Accordo

Le novità introdotte da questo accordo quadriennale sono significative e abbracciano diverse aree strategiche:

Investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale , con un focus particolare su settori chiave come Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita .

, con un focus particolare su settori chiave come . Accelerazione della transizione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0 , promuovendo processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e l’economia circolare verso un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili.

in linea con il , promuovendo processi innovativi ad alto contenuto tecnologico e l’economia circolare verso un bilanciamento energetico ottimale tra fonti sostenibili. Impatto su ricerca e innovazione , favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e PMI ad alto contenuto tecnologico anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati.

, favorendo la nascita e lo sviluppo di anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati. Piano per l’Abitare Sostenibile, pensato per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.

Le Voci dei Protagonisti

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Grazie all’accordo con Confindustria, mettiamo a disposizione delle imprese toscane 17 miliardi di euro, sui 200 complessivi a livello nazionale, per dare forza al tessuto produttivo e accelerare gli investimenti. Il sistema economico della Toscana è caratterizzato dalla presenza di PMI molto dinamiche con un’elevata propensione all’export che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri”.

Maurizio Bigazzi, Presidente di Confindustria Toscana, ha aggiunto: “L’accordo di oggi non è solo il rinnovo di quella collaborazione Intesa Sanpaolo – Confindustria iniziata nel 2009 con la sottoscrizione del primo accordo, è un ulteriore passo avanti nel sostegno alle imprese perché ad una dotazione importante di risorse, coniuga l’attivazione, già a partire dai primi di luglio, di un gruppo territoriale che coordineremo come Confindustria Toscana, dedicato a sostenere gli investimenti in innovazione, crescita e sviluppo sostenibile delle nostre imprese”.

In chiusura della conferenza stampa, Maurizio Bigazzi e Tito Nocentini hanno siglato anche il nuovo Accordo territoriale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Toscana, ribadendo l’impegno concreto e localizzato per il supporto alle imprese della regione.