Inizio di giornata in calo per il differenziale tra i Btp e i Bund, sceso sotto i 90 punti, toccando i minimi dal aprile 2010. Il differenziale ha aperto a 89,9 punti, rispetto ai 91 punti della giornata precedente. Il rendimento del decennale italiano è sceso al 3,44%, rispetto al 3,47% di ieri.

Il prezzo del gas inizia in calo, grazie all’attenuazione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ad Amsterdam, le quotazioni registrano un decremento dello 0,14%, fissandosi a 35,28 euro al megawattora.

Al contrario, il prezzo del petrolio è in aumento, in concomitanza con l’indebolimento del dollaro sui mercati valutari. Il contratto sul Wti per il mese di agosto guadagna lo 0,3%, raggiungendo i 65,12 dollari al barile. Andamento simile per il Brent, in crescita dello 0,3% a 67,88 dollari.

Il dollaro sta perdendo valore sui mercati internazionali dopo delle indiscrezioni riportate da un importante quotidiano, secondo cui Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare il nuovo presidente della Fed durante l’estate. L’euro ne approfitta e, nelle prime ore della giornata, si avvicina a 1,17 dollari, scambiandosi ora intorno a 1,1680 con un incremento dello 0,2%. Tuttavia, la moneta unica europea diminuisce dello 0,25% rispetto allo yen, scendendo a 168,92.

