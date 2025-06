Il futuro dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, icona dello sport e dell’architettura italiana, continua a tenere banco. Al centro del dibattito, la decorrenza del vincolo culturale sul suo secondo anello, una questione che potrebbe avere ripercussioni significative sui piani di alienazione dell’impianto. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nella foto, è intervenuto per fare luce sulla questione, rispondendo a un’interrogazione parlamentare.

La Questione del Secondo Anello e la Data Clave

Il nodo centrale della discussione ruota attorno alla data di ultimazione e utilizzo del secondo anello dello stadio. La senatrice Elena Sironi del M5S ha sollevato la questione, suggerendo che l’utilizzo del secondo anello risalga a prima del novembre 1955. Il Ministro Giuli ha annunciato l’intenzione di verificare questa documentazione tramite gli uffici competenti. Tuttavia, ha sottolineato che, a suo dire, “il primo documento che attesta formalmente l’ultimazione delle opere” è il verbale di collaudo provvisorio datato 10 novembre 1955. Per questo motivo, Giuli ritiene “necessario attendere” il prossimo 10 novembre, data in cui il secondo anello compirà 70 anni dalla sua presunta ultimazione, per poter “avviare il provvedimento di verifica dell’interesse culturale”.

Vincolo Storico-Relazionale e la Replica dell’Opposizione

Riguardo al possibile vincolo storico-relazionale sull’intero impianto, il Ministro ha ricordato che già nel 2020 la commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia si era espressa con parere negativo. Nonostante ciò, Giuli ha precisato che “l’eventuale alienazione dello stadio non precluderebbe l’apposizione del vincolo, qualora se ne ravvisassero le condizioni”.

Una replica critica è giunta dalla senatrice Sironi, che ha contestato “la mancata considerazione di documentazione fotografica e articoli di stampa” che, a suo avviso, dimostrerebbero come lo stadio fosse già in uso e nella sua conformazione definitiva ben prima del novembre 1955. “Il vincolo – ha sottolineato – dovrebbe essere già operativo”, ha rimarcato l’esponente M5S, evidenziando come la sua eventuale presenza ostacolerebbe la vendita del bene da parte del Comune. L’interrogazione a Palazzo Madama si inserisce infatti nel più ampio contesto del percorso amministrativo per l’alienazione del cosiddetto ‘Ambito Grande Funzione Urbana San Siro’, che include lo stadio, alle società Milan e Inter.