SACE, nella foto l’a. d. Alessandra Ricci, un punto di riferimento per il sostegno alle imprese italiane, presenta un nuovo strumento assicurativo che promette di rafforzare la competitività delle PMI e delle Mid Corporate sul mercato interno. Si chiama “Sviluppo Clienti Italia” ed è stato ideato per rispondere a esigenze concrete delle aziende in un contesto economico sempre più articolato.

Un Aiuto Concreto Contro i Rischi

Nato da un dialogo diretto con il mondo delle imprese e degli intermediari, il nuovo prodotto di SACE mira a tutelare le aziende dal rischio di mancato pagamento rateizzato. Non solo: consente anche di recuperare i costi di produzione in caso di revoca indebita di un contratto, un aspetto cruciale per le imprese che operano con margini spesso stretti e in un ambiente competitivo. Questa esigenza è particolarmente sentita in un momento in cui l’economia richiede maggiore flessibilità e sicurezza.

Per Chi è Pensato e Quali Vantaggi Offre

“Sviluppo Clienti Italia” è pensato per tutti i settori merceologici, con un’attenzione particolare verso le aziende che operano in ambiti ad alto contenuto innovativo e sostenibile. La polizza offre vantaggi concreti: permette di coprire il rischio di credito e i costi di produzione legati alle commesse sul mercato italiano. Ma non solo: rafforza la capacità commerciale delle aziende, consentendo loro di proporre ai propri clienti condizioni di pagamento più flessibili e dilazionate. Questo è un elemento chiave per acquisire nuovi ordini e fidelizzare la clientela.

A completare l’efficacia di questa soluzione, SACE assicura un supporto operativo capillare sul territorio e mette a disposizione strumenti di pricing dedicati, sviluppati per rispondere alle specificità delle operazioni domestiche, garantendo così una risposta mirata e personalizzata.

La Voce di SACE sul Nuovo Strumento

Daniele Schroder, che guida le assicurazioni di breve termine e le cauzioni di SACE, ha commentato l’importanza di questa iniziativa: “Con Sviluppo Clienti Italia offriamo alle imprese italiane uno strumento innovativo e concreto per rafforzare la propria competitività sul mercato domestico. È una soluzione pensata per accompagnare la crescita delle aziende in settori strategici, in piena coerenza con la missione del Gruppo SACE a sostegno della trasformazione innovativa e sostenibile del Paese.”

Con questa nuova copertura, SACE amplia la propria offerta al mercato italiano, affiancando le imprese nei loro progetti di sviluppo nazionale e complementando le soluzioni già esistenti per l’internazionalizzazione.