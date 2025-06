L’Oriente Cristiano è al centro delle preoccupazioni del Papa Leone XIV, che ha espresso profonda angoscia per la violenza inaudita che sta colpendo i territori delle Chiese Orientali. Il Pontefice ha pronunciato queste parole toccanti durante il suo discorso ai partecipanti all’Assemblea plenaria della Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco), un evento cruciale per il sostegno a queste comunità.

Un Grido di Allarme per la Pace

Il cuore del discorso papale è stato un accorato appello a seminare speranza in terre sconvolte da guerre, prosciugate da interessi e avvolte in una “cappa di odio che rende l’aria irrespirabile e tossica”. Il Papa ha metaforicamente definito i membri della Roaco come la “bombola di ossigeno delle Chiese Orientali, sfinite dai conflitti”, sottolineando il loro ruolo vitale nel portare una luce nelle tenebre dell’odio per popolazioni povere di mezzi ma ricche di fede.

Le parole del Pontefice si sono fatte particolarmente intense nel riferirsi a situazioni specifiche: “Il cuore sanguina pensando all’Ucraina, alla situazione tragica e disumana di Gaza, e al Medio Oriente, devastato dal dilagare della guerra”. Un’analisi lucida ha poi invitato l’umanità a “valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle, e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione. La gente non può morire a causa di fake news”.

Il Pericolo della Legge del Più Forte

Leone XIV ha espresso il suo rammarico per l’affermarsi della “legge del più forte”, che legittima interessi personali, e per il disinteresse verso il diritto internazionale e umanitario, sostituito dal “presunto diritto di obbligare gli altri con la forza”. Questo, ha affermato, “è indegno dell’uomo, è vergognoso per l’umanità e per i responsabili delle nazioni”.

Il Pontefice ha messo in discussione l’illusione che le azioni belliche possano portare pace, chiedendosi retoricamente: “Come si può pensare di porre le basi del domani senza coesione, senza una visione d’insieme animata dal bene comune? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta?”. Ha poi denunciato con forza l’ingente quantità di denaro destinata ai “mercanti di morte”, fondi che invece potrebbero essere impiegati per costruire ospedali e scuole, anziché distruggere quelli già esistenti.

Preghiera, Aiuto e Testimonianza: Le Vie dei Cristiani

Di fronte a tanta desolazione, il Papa ha delineato le azioni che i cristiani possono intraprendere. Oltre a “sdegnarci, ad alzare la voce e a rimboccarci le maniche per essere costruttori di pace e favorire il dialogo”, il primo passo fondamentale è la preghiera: “Sta a noi fare di ogni tragica notizia e immagine che ci colpisce un grido di intercessione a Dio”.

In secondo luogo, ha ribadito l’importanza dell’aiuto concreto, come quello fornito dalla Roaco. Ma vi è anche un terzo elemento cruciale per l’Oriente cristiano: la testimonianza. Si tratta della “chiamata a rimanere fedeli a Gesù, senza impigliarsi nei tentacoli del potere”. Un richiamo a imitare Cristo, che “ha vinto il male amando dalla croce, mostrando un modo di regnare diverso da quello di Erode e Pilato”, entrambi esempi di violenza e indifferenza.

Un Appello all’Unità nella Fede

Il Papa ha espresso gratitudine e ammirazione per i cristiani orientali che “rispondono al male con il bene”, ringraziandoli per la loro testimonianza, specialmente quando rimangono nelle loro terre come discepoli di Cristo. Ha ricordato le “molte miserie causate dalla guerra e dal terrorismo”, citando il recente “terribile attentato nella chiesa di sant’Elia a Damasco”. Ha definito le Chiese orientali “testimoni della luce dell’Oriente” nella notte dei conflitti.

Infine, il Pontefice ha espresso il desiderio che la “luce di sapienza e di salvezza” delle Chiese orientali sia maggiormente conosciuta all’interno della Chiesa cattolica, dove, a suo dire, sussiste ancora “molta ignoranza al riguardo”. Ha citato l’auspicio di San Giovanni Paolo II, che quarant’anni fa invitò la Chiesa a “imparare di nuovo a respirare con i suoi due polmoni, quello orientale e quello occidentale”. L’incontro e la condivisione dell’azione pastorale sono fondamentali, poiché i cattolici orientali non sono più “cugini lontani”, ma “fratelli e sorelle che, a motivo delle migrazioni forzate, ci vivono accanto”. La loro “fede cristallina, resa granitica dalle prove, e la loro spiritualità che profuma del mistero divino” possono giovare alla sete di Dio presente in Occidente.