Fincantieri si conferma attore chiave nel rinnovamento della flotta della Marina Militare Italiana con un nuovo contratto per la costruzione di due PPA – Multipurpose Combat Ship. Queste unità andranno a sostituire quelle precedentemente cedute alla Marina indonesiana.

Il Contratto e la Collaborazione Strategica

L’integrazione del contratto, avviata con l’ultima “Legge Navale”, è gestita da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), che vede Fincantieri come mandataria e Leonardo come mandante. Per Fincantieri, il valore del contratto per le due nuove unità si aggira sui 700 milioni di euro. Questa cifra include attività già realizzate per le unità precedenti (nella foto un momento dell’incontro, con Fulvio Palermo di Fincantieri e Joachim Sucher di OCCAR).

Dettagli Costruttivi e Consegne

I due nuovi PPA, in configurazione “Light Plus”, saranno costruiti da Fincantieri presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano. Le consegne sono previste rispettivamente nel 2029 e nel 2030.

Dichiarazioni di Fincantieri

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha sottolineato il valore strategico del programma, evidenziando la capacità del Gruppo di rispondere prontamente alle esigenze della Marina Militare. Folgiero ha inoltre rimarcato come le nuove unità rafforzino la filiera nazionale, garantendo continuità produttiva e stabilità occupazionale. Questo contribuisce a consolidare il ruolo dell’Italia come attore centrale nello scenario geopolitico della difesa, dove lo shipbuilding è sempre più un elemento chiave di influenza e cooperazione internazionale.

Caratteristiche Tecniche del PPA – Multipurpose Combat Ship

Il PPA è una tipologia di nave altamente flessibile con la capacità di svolgere molteplici compiti. Questi spaziano dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare e operazioni di Protezione Civile, fino a essere una nave combattente di prima linea. Il programma di produzione si basa su un approccio “fitted for”, che permette, partendo da una piattaforma comune, di acquisire capacità aggiuntive fino alla configurazione “full”. Sono previste diverse configurazioni di sistema di combattimento: da una “leggera”, per il pattugliamento con capacità di autodifesa, fino a una “completa”, equipaggiata con la massima capacità di difesa. L’unità è anche in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) fino a oltre 11 metri, tramite gru laterali o una rampa di alaggio a poppa.

Specifiche principali: