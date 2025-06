Le società Tbs Crew e Fenice, collegate a Chiara Ferragni, hanno registrato nel 2024 risultati negativi, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni. Questo andamento è coerente con un anno caratterizzato da profonde trasformazioni e da una scelta strategica di pausa nelle operazioni. Nel 2024, pur mantenendo un minimo di attività, molte iniziative e collaborazioni sono state sospese, in attesa di valutare lo sviluppo del mercato.

In una nota, si segnala che per Fenice il 2025 dovrebbe essere l’anno in cui inizieranno a concretizzarsi nuove opportunità, con l’obiettivo di non solo consolidare, ma anche far crescere il marchio. I risultati attesi quest’anno, a partire dal secondo semestre, segneranno l’avvio di un nuovo capitolo per le società, che comprenderà lo sviluppo delle nuove proposte creative e l’implementazione di un piano di crescita definito.

È stato inoltre ricordato che, dopo l’assemblea, Ferragni ha fatto un investimento personale nella società Fenice, con un aumento di capitale pari a 6,4 milioni.

