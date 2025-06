eVISO ha annunciato un significativo incremento nella sua pipeline di contratti nel segmento gas.

Crescita Impressionante nel Segmento Gas

La pipeline dei contratti siglati dai reseller nel segmento gas ha raggiunto i 10 milioni di metri cubi standard (Msmc). Questo dato segna un aumento del +18% rispetto agli 8,5 Msmc erogati nel periodo luglio 2024 – marzo 2025, confermando la robusta strategia di crescita dell’azienda.

Questo risultato è frutto di un rafforzamento progressivo del segmento gas su tutti i canali di vendita, supportato da una serie di major upgrade tecnologici e dal potenziamento della rete commerciale. Come già comunicato alla chiusura del primo semestre dell’esercizio 2024-2025 (luglio – dicembre 2024), eVISO sta sostenendo dei “costi per la crescita” mirati a raggiungere specifici obiettivi strategici, tra cui l’espansione del canale di vendita del gas.

Ad oggi, la pipeline di contratti nel segmento gas tramite i reseller si attesta a 10 Msmc. A questi si aggiungeranno, a partire da ottobre 2025, gli 1,8 Msmc derivanti da un nuovo cliente industriale acquisito all’inizio di giugno, portando il totale in pipeline a circa 12 Msmc.

Avanguardia Tecnologica nell’Approvvigionamento Gas

Sul fronte dell’approvvigionamento gas, il mese di giugno ha visto il successo dei test degli algoritmi e delle procedure di previsione dei consumi, oltre ai sistemi di acquisto automatico. Attualmente, questi sistemi sono strutturati per servire fino a 200.000 punti di prelievo gas, dimostrando la scalabilità e l’efficienza della tecnologia eVISO.

Negli ultimi mesi, eVISO ha rilasciato sostanziali e significativi upgrade tecnologici e commerciali che hanno permesso questa crescita notevole:

A marzo 2025 è stata lanciata la piattaforma CORTEX GAS , un sistema progettato per semplificare e automatizzare la gestione delle pratiche accessorie (come attivazione e posa di un contatore, voltura, modifica impianto, etc.) relative al gas. Questo portale centralizzato offre ai reseller di eVISO la possibilità di caricare e gestire le pratiche relative a qualsiasi PDR (Punto di Riconsegna), accelerando le operazioni e migliorando l’efficienza complessiva.

è stata lanciata la piattaforma , un sistema progettato per semplificare e automatizzare la gestione delle pratiche accessorie (come attivazione e posa di un contatore, voltura, modifica impianto, etc.) relative al gas. Questo portale centralizzato offre ai reseller di eVISO la possibilità di caricare e gestire le pratiche relative a qualsiasi PDR (Punto di Riconsegna), accelerando le operazioni e migliorando l’efficienza complessiva. A giugno 2025 è aumentato ulteriormente il numero di distributori gestiti dalla piattaforma, raggiungendo 48 distributori (+23% rispetto ai 39 di febbraio 2025). Questo copre l’85,4% del territorio nazionale servito dalla rete gas (rispetto all’81,5% di febbraio 2025). A livello logistico, eVISO è ora accreditata per operare su 354 cabine REMI (Regolazione e Misura), un aumento del +52% rispetto a febbraio 2025, pari all’11,8% del totale delle cabine atte alla distribuzione. Questa verticalizzazione e diversificazione operativa consente a eVISO di agire con maggiore rapidità, efficienza e qualità, favorendo la sua espansione geografica.

Le Dichiarazioni dei Vertici Aziendali

Carlo Cigna, Chief Technology & Product Officer di eVISO, ha dichiarato: “eVISO sta implementando nel segmento gas una serie di tecnologie che sono convinto le permetteranno di avere un vantaggio competitivo significativo in Italia. Le previsioni automatiche dei consumi, gli algoritmi di approvvigionamento automatico presso il sistema elettrico italiano (GME), la capacità di gestire fino a 200.000 punti di consumo sono assets digitali solidi e distintivi”.

Gianfranco Sorasio, nella foto, Amministratore Delegato di eVISO, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nel segmento gas, che testimoniano la solidità e l’efficacia della nostra strategia. I volumi in pipeline derivanti dai contratti con i reseller hanno superato i 10 Milioni di metri cubi, un segnale chiaro della fiducia che il mercato ripone in eVISO. In particolare, il tasso di chiusura dei contratti gas ha registrato un incremento straordinario: 8 volte in più nel segmento canale diretto e 6 volte in più nel segmento agenzie, un risultato che dimostra l’efficacia della nostra offerta e la forza della nostra rete commerciale. A conferma di questa direzione positiva, a inizio giugno è stato siglato un contratto di oltre 1,8 Milioni di metri cubi con un cliente industriale. Questi risultati riflettono una strategia efficace e una capacità di esecuzione su scala industriale”.