Claudio Descalzi, l’amministratore delegato di Eni da undici anni, si racconta in un’intervista al Financial Times, svelando un profondo rigetto per il “politicamente corretto” e il pensiero mainstream. “Odio il politicamente corretto, lo vedo come una costrizione, una barriera. è finto… Odio il mainstream,” afferma Descalzi, esprimendo la sua insofferenza per un conformismo che, a suo dire, frena il progresso. “Dici quello che dicono tutti, e se non lo fai non sei nel club giusto. Questo è un modo per restare fermi. Una scatola vuota, un concetto vuoto. Nella vita bisogna mettere tutto in discussione.”

Una Vita Tra Guerre e Responsabilità

La carriera di Descalzi è costellata di esperienze estreme, che ne hanno forgiato il carattere e la visione. Negli anni ’90, in piena guerra civile nella Repubblica del Congo, l’allora 41enne manager si ritrovò a dormire sotto il letto con le sue figlie per proteggersi dai proiettili. “Mia moglie era incinta. Fortunatamente riuscì a lasciare il Paese. Io rimasi bloccato con le mie due bambine,” racconta Descalzi, che rimase in Congo per due anni, responsabile degli espatriati. “In quelle circostanze, l’ultima cosa a cui pensi è il cash flow o le operazioni.”

Non fu l’unico banco di prova. Nel 1986, si trovava in Libia durante i bombardamenti statunitensi su Tripoli e Bengasi. Nel 2006, in Nigeria, fu testimone dell’assalto armato a una consociata Eni a Port Harcourt, che causò diverse vittime. “Sono esperienze che ti segnano molto,” confida, ricordando la povertà e la disperazione incontrate. “Non hanno soldi, nè sicurezza, nè istruzione, e sono persi. Quando ci sono problemi, nessuno si prende cura di loro. E’ stata una grande lezione per me quando ero molto giovane.”

La Sfida Climatica: Trovare Soluzioni, Non Nemici

Dopo diciotto anni trascorsi all’estero, prevalentemente in Africa, Descalzi oggi divide il suo tempo tra le sedi Eni di Roma e Milano. Riguardo alla sfida climatica, l’AD contesta fermamente la narrazione che dipinge le grandi compagnie petrolifere come unici ostacoli al progresso. “Credo che il cambiamento climatico sia un grande problema da risolvere. Ma se per affrontarlo la prima cosa che fai è cercare un nemico, allora credo che tu non voglia davvero risolverlo. Vuoi solo trovare un nemico,” sottolinea.

A suo giudizio, se il mondo vuole davvero superare i combustibili fossili – che ancora forniscono l’80% dell’energia globale – la responsabilità non può ricadere solo sulle aziende produttrici, ma anche sui consumatori, che devono smettere di usarli. Una prospettiva che ritiene improbabile, specie nel Sud del mondo. “L’Europa pensa che il mondo sia come l’Europa. Ma non è così,” evidenzia Descalzi, ricordando che il Vecchio Continente rappresenta solo il 5% della popolazione mondiale. La sua riflessione sul clima, iniziata dodici anni fa, prima dell’Accordo di Parigi del 2015, è stata motivata più dall’economia che dall’ambientalismo.

Diversificazione e Resilienza: La Visione di Eni

La nomina di Descalzi a CEO nel maggio 2014 coincise con un periodo di forte turbolenza per il settore: il prezzo del greggio crollò del 70% all’inizio del 2016 a causa di una guerra di quote di mercato. Allora, i profitti di Eni dipendevano “oltre il 100%, forse il 110%” da petrolio e gas. Descalzi intuì la necessità di una diversificazione radicale. La transizione energetica è stata, in questa visione, “utilissima”, obbligando Eni a reinventarsi. “Nella vita, devi soffrire per crescere. Devi cambiare pelle, muscoli, scheletro, ossa. Devi evolverti continuamente mentalmente per gestire te stesso, la tua squadra e il futuro della tua azienda,” commenta.

Mentre molti concorrenti optavano per fusioni, acquisizioni e tagli drastici ai costi, Descalzi ha scelto una strada diversa: ha potenziato la ricerca e sviluppo, commissionando un supercomputer e investendo su scienziati e ricercatori universitari. “Ci serviva una tecnologia che guardasse al futuro,” spiega. “Volevo avere tutti gli strumenti in mano per poter essere flessibile – prosegue – capire come potermi sganciare da petrolio e gas.” In controtendenza, ha riportato competenze all’interno dell’azienda e ha raddoppiato gli sforzi nell’esplorazione, nonostante il rischio elevato. “In generale, le aziende energetiche non amano l’esplorazione perchè il rischio è molto alto. In media, il 70-80% degli investimenti viene svalutato,” afferma, aggiungendo: “Ma a me piace andare dove c’è meno concorrenza.”

Tra Crisi Globali e Quotidiano: Il Futuro di Descalzi

Dal 2014, Descalzi ha guidato Eni attraverso crolli del prezzo del petrolio, tensioni geopolitiche, la pandemia di Covid-19, l’invasione russa dell’Ucraina e l’inflazione. Mantenendo fede alla sua strategia, Eni ha integrato business innovativi come le bioraffinerie con asset consolidati come le stazioni di servizio, creando unità ESG-friendly ma profittevoli.

Sul suo futuro alla guida di Eni, Descalzi risponde: “Siamo in una situazione volatile, e non è facile cambiare leadership molto spesso. Ma ovviamente – aggiunge – un Ceo non può restare per sempre.” La sua motivazione risiede nel rimanere “fuori dal mainstream” e nella convinzione che “possiamo rompere la superficie e crescere solo se abbiamo persone capaci di fare le cose in modo diverso.”

Descalzi svela anche dettagli della sua routine quotidiana: si sveglia presto, tra le 5 e le 6 del mattino, per leggere i giornali e “carburare”. “Non leggo solo notizie energetiche. Leggo tutto ciò che riguarda la geopolitica e quello che succede nel mondo, perchè siamo presenti in molti Paesi, circa 60, ed è importante avere una visione ampia.” Ammette di aver bisogno di una routine, che vede come una “guida, un modo per restare saldo dentro.” Arriva in ufficio presto, tra le 7:30 e le 7:45. Si allena quotidianamente, con pilates o camminate. Viaggia meno di prima, ma sottolinea l’importanza di vedere le cose di persona. Se non ha impegni, cena in famiglia o si rilassa guardando sport, con una grande passione per le moto.