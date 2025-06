Le modifiche alle norme UE sui diritti dei passeggeri sono al centro di un acceso dibattito dopo il voto della commissione Trasporti del Parlamento Europeo, che ha approvato con 38 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni un pacchetto di misure volte a migliorare la tutela dei viaggiatori. Tra le novità più significative spicca la proposta di introdurre il trasporto gratuito a bordo di un piccolo bagaglio a mano e di oggetti personali, una mossa che potrebbe rivoluzionare il settore dei voli, in particolare quello low cost.

Bagaglio a Mano Gratuito: Rivoluzione o Caos?

La proposta degli eurodeputati mira a standardizzare le dimensioni del bagaglio a mano, permettendo ai passeggeri di portare gratuitamente un oggetto personale (come una borsa, zaino o laptop, con dimensioni massime di 40x30x15 cm) e un piccolo bagaglio a mano (dimensioni massime di 100 cm e peso di 7 kg) senza costi aggiuntivi.

Questa modifica, se approvata, rappresenterebbe un duro colpo per le compagnie aeree low cost, che generano un introito stimato di circa 10 miliardi di euro all’anno dai supplementi sui bagagli a mano. L’Aicalf (Associazione italiana compagnie aeree low Fares) ha già espresso la sua ferma opposizione, dichiarando che “la nostra posizione sulla proposta del Parlamento europeo a favore dell’inclusione obbligatoria del bagaglio a mano nella tariffa base dei voli aerei è chiara: il rischio è che si determinino costi più alti per i passeggeri e caos operativo”.

Anche il Codacons si mostra cauto. Pur essendo “pienamente favorevoli all’introduzione del diritto di portare a bordo degli aerei un bagaglio a mano di piccole dimensioni, oltre allo zaino o alla borsetta, senza costi aggiuntivi per i passeggeri”, l’associazione avverte che “così come formulata la proposta presenta diverse criticità”. Il timore principale è che “le compagnie aeree potrebbero rifarsi sui viaggiatori aumentando le tariffe al pubblico in modo indiscriminato” per compensare la perdita dei 10 miliardi di euro.

Un’altra criticità evidenziata dal Codacons riguarda le dimensioni proposte per il bagaglio a mano gratuito, che sarebbero inferiori a quelle attualmente tollerate da alcune compagnie aeree. Ad esempio, Ryanair e Vueling consentono dimensioni massime di 115 cm e 10 kg, mentre Wizz Air arriva a 118 cm e 10 kg. La nuova proposta introdurrebbe quindi un “nuovo formato di bagaglio gratuito, a metà tra lo zaino e il trolley, un dettaglio non da poco visto che rischia di rivoluzionare del tutto il settore dei voli low cost”.

Più Tutele per Famiglie e Passeggeri Vulnerabili

Oltre alla questione bagaglio, le modifiche proposte includono una serie di tutele aggiuntive per i viaggiatori:

Gratuità del seggiolino per bambini : I bambini di età inferiore ai 12 anni avranno il diritto di sedere gratuitamente accanto al passeggero che li accompagna, eliminando una pratica che spesso costringe le famiglie a pagare extra per stare insieme.

: I bambini di età inferiore ai 12 anni avranno il diritto di sedere gratuitamente accanto al passeggero che li accompagna, eliminando una pratica che spesso costringe le famiglie a pagare extra per stare insieme. Maggiore protezione per persone a mobilità ridotta: Viene garantito che un accompagnatore possa viaggiare gratuitamente con loro e si introduce il diritto al risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o lesioni a un animale di assistenza.

Chiarezza e Rimborso: Il Ruolo degli Intermediari

La bozza di regolamento cerca anche di fare chiarezza sul ruolo degli intermediari (agenzie di viaggio online o rivenditori di biglietti) in caso di rimborsi dovuti a cancellazioni, ritardi prolungati o negato imbarco. Si chiede a queste compagnie di informare i passeggeri, al momento della prenotazione, del costo totale del biglietto, delle commissioni di servizio e della procedura di rimborso, che non dovrebbe superare i 14 giorni. Se l’intermediario non rispetta tale termine, la responsabilità di elaborare il rimborso entro sette giorni ricadrà sul vettore aereo.

Gli eurodeputati sostengono inoltre l’introduzione di un modulo comune per le richieste di risarcimento e rimborso, con l’obbligo per i vettori aerei di inviarlo precompilato ai passeggeri, o di attivare canali di comunicazione automatici alternativi, entro 48 ore dall’interruzione del servizio.

Viaggi Multimodali: Nuove Regole per un Futuro Integrato

Infine, è stata presentata una nuova proposta di norme UE per i diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali. Queste includono percorsi che combinano almeno due modalità di trasporto, come aereo-autobus o treno-autobus-aereo, mirando a fornire una protezione più coerente e integrata per i viaggiatori che utilizzano diverse forme di trasporto per raggiungere la loro destinazione.