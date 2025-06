Avio, nella foto l’a. d. Giulio Ranzo, azienda italiana quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha registrato una seduta da protagonista a Piazza Affari. Le sue azioni hanno aggiornato i massimi storici, sostenute da due importanti sviluppi a livello internazionale ed europeo. Il primo è l’accordo raggiunto al vertice NATO per aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Il secondo è la presentazione, da parte della Commissione Europea, dell’EU Space Act, una nuova e ambiziosa serie di misure progettate per incrementare la competitività del settore spaziale europeo.

L’Europa punta in alto con l’EU Space Act

Oltre all’EU Space Act, la Commissione ha presentato anche una “visione per l’economia spaziale europea” con l’obiettivo di affrontare l’evoluzione del settore a livello globale e le sfide derivanti dalla concorrenza internazionale e dalle tensioni geopolitiche. Si stima che l’economia spaziale mondiale raggiungerà i 1.600 miliardi di euro entro il 2035, e l’intenzione dichiarata è di posizionare l’industria spaziale europea come motore trainante di questa crescita.

Attualmente, i numeri forniti dalla Commissione evidenziano un mercato globale dell’upstream spaziale (che include progettazione, costruzione e lancio di infrastrutture come satelliti e razzi) del valore di 63 miliardi di euro, con una quota europea di appena il 6%. Il segmento downstream (operazioni spaziali per uso terrestre, prodotti e servizi basati su tecnologia satellitare) vale invece 408 miliardi di euro a livello globale, con una quota europea del 19%.

Un quadro armonizzato per l’innovazione e la crescita

Secondo l’esecutivo UE, l’attuale frammentazione delle norme spaziali europee – con numerosi approcci nazionali differenti – sta frenando l’innovazione, riducendo la quota di mercato dell’Europa e generando costi aggiuntivi. Un quadro chiaro e armonizzato a livello europeo, al contrario, garantirebbe sicurezza e resilienza, aiutando le aziende a crescere ed espandersi oltre confine. Come ha dichiarato ieri Andrius Kubilius, Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio: “Una rivoluzione spaziale è alle porte. Il XXI secolo sarà il secolo dello spazio. L’Europa deve essere in prima linea”.