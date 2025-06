Nel terzo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in ‘Maggior tutela’ subirà un incremento dell’1,9%. Questo è stato comunicato dall’Arera, che ha specificato che l’aggiornamento interessa circa 3 milioni di clienti vulnerabili attualmente in ‘Maggior tutela’.

Il rincaro, come spiegato dall’Autorità, è dovuto all’aumento della spesa per la materia energia, mentre la componente relativa agli oneri di sistema rimane invariata.

La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di ‘Maggior tutela’, riportato nel comunicato, sarà pari a 597,30 euro nel periodo dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025. Questo implica un aumento del 16,2% rispetto ai 514,04 euro registrati nel periodo precedente, ovvero dal 1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024.