Una giornata di forte disagio ha colpito numerosi passeggeri di ITA Airways che ieri, martedì 24 giugno, si sono visti posticipare i voli AZ1463 e AZ1466, accumulando ritardi superiori alle tre ore. Le problematiche, non legate a condizioni meteorologiche avverse o a eventi eccezionali come il bird strike, sembrano attribuibili a difficoltà operative della compagnia aerea.

Odissea negli Aeroporti di Fiumicino e Venezia

I passeggeri coinvolti sono stati costretti a lunghe attese all’interno degli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia. Il volo AZ1463, con partenza prevista alle 09:20, è atterrato solo alle 13:39, mentre l’AZ1466, in programma per le 11:20, ha visto l’atterraggio posticipato alle 16:00. Un’attesa estenuante per chiunque, che ha mandato in fumo impegni di lavoro, appuntamenti sanitari o semplicemente l’inizio di una meritata vacanza.

Diritti dei Passeggeri: Cosa Prevede il Regolamento Europeo

In virtù del Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri coinvolti in ritardi aerei di questa entità hanno la possibilità di richiedere un risarcimento. Come specificato dalla normativa, è prevista una compensazione pecuniaria di 250 euro per ciascun passeggero interessato. Questa possibilità si concretizza quando il disservizio non è imputabile a circostanze eccezionali e imprevedibili, ma a problematiche interne alla compagnia, come sembra essere il caso in questione.

Come Richiedere il Risarcimento

Per avviare la procedura di richiesta dei 250 euro, i passeggeri possono fare istanza direttamente a ITA Airways. In alternativa, è possibile affidarsi a società specializzate nel settore dei rimborsi aerei, le cosiddette “claim company”, come ItaliaRimborso.it, o rivolgersi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per ottenere supporto nella gestione della pratica.