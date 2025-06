Snam ha messo a segno un importante colpo nel mercato finanziario sostenibile, collocando con successo il suo primo Green Bond allineato agli European Green Bond Standard. L’operazione, del valore complessivo di 1 miliardo di euro, ha riscosso un successo notevole, con la domanda che ha superato di oltre tre volte l’offerta, raggiungendo ordini per circa 3,4 miliardi di euro. Un segnale forte di fiducia da parte degli investitori, consolidando la posizione di Snam nel panorama della finanza sostenibile.

La Voce dell’Amministratore Delegato e gli Obiettivi di Snam

Il CEO di Snam, Agostino Scornajenchi, nella foto, ha commentato positivamente l’esito dell’emissione: “In un contesto geopolitico estremamente volatile, il successo del nostro primo European Green Bond, che segue la recente emissione di debutto sul mercato americano, conferma ancora una volta la piena fiducia degli investitori nella strategia di finanza sostenibile di Snam. Con questa emissione aggiungiamo un altro importante tassello al percorso di creazione di valore di lungo periodo per tutti i nostri stakeholder, con trasparenza, ambizione e responsabilità”.

Questa operazione non solo rafforza la strategia finanziaria di Snam, ma sottolinea anche il suo impegno nel finanziare progetti che contribuiscono a rendere le infrastrutture energetiche sempre più sostenibili, preparandole per le sfide future.

Dettagli dell’Operazione e Impegno per la Sostenibilità

In linea con il Regolamento EU 2023/2631, i proventi derivanti da questo Green Bond saranno destinati a finanziare nuovi progetti, come dettagliato nell’European Green Bond Factsheet. Questo documento è stato revisionato e valutato positivamente da ISS-Corporate, garantendo la piena conformità con gli stringenti standard europei in materia di finanza verde. Le informazioni complete sono disponibili nella sezione dedicata alla Finanza Sostenibile del sito Snam.

L’emissione è in perfetta sintonia con il Sustainable Finance Framework della Società, pubblicato lo scorso aprile, che evidenzia il ruolo cruciale della finanza sostenibile per il Gruppo. Con questo nuovo collocamento, che si aggiunge al Green Bond da 500 milioni di euro emesso a febbraio 2024 (in linea con i principi ICMA), il valore totale dei Green Bond di Snam in circolazione, destinati a progetti conformi alla Tassonomia Europea, sale a 1,5 miliardi di euro.

Grazie a questa operazione, la quota di finanza sostenibile sul totale del funding committed di Snam si attesta all’86%, avvicinandosi all’obiettivo del 90% entro il 2029.

Il nuovo European Green Bond presenta le seguenti caratteristiche:

Importo : 1 miliardo di euro

: 1 miliardo di euro Scadenza : 1° luglio 2032

: 1° luglio 2032 Cedola annua: 3,250% con un prezzo re-offer di 99,244% (corrispondente a uno spread di 100 punti base sul mid swap di riferimento).

Il successo del collocamento è stato possibile grazie alla collaborazione di un pool di banche di livello internazionale che hanno agito come Joint Bookrunners: Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan (B&D), Mediobanca, MUFG, Standard Chartered Bank e UniCredit.