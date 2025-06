La Cambogia, e in particolare la capitale Phnom Penh, ha visto un significativo passo avanti nel contrasto alla povertà educativa e sociale grazie all’inaugurazione di nuove strutture nella scuola primaria Hun Neang Boeng Trabaek Khang Koeut. Un campo da basket e un’aula multifunzionale per musica, arte e informatica sono stati resi possibili dal progetto “La Scuola dei Sogni” di Avintavé.

Un Sogno Realizzato per i Bambini di Phnom Penh

Il progetto, nato dall’impegno dell’organizzazione di volontariato Avintavé e sostenuto con determinazione da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) tramite il Programma Formula, in collaborazione con CESVI, mira a fronteggiare problemi gravi come la dispersione scolastica, lo sfruttamento del lavoro minorile e la malnutrizione tra i bambini cambogiani. L’obiettivo primario è costruire un futuro più solido per i più piccoli, offrendo loro gli strumenti per crescere in un ambiente più sereno e stimolante.

I fondi, oltre 100.000 euro, sono stati raccolti tra settembre e dicembre 2024 grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo. Un contributo fondamentale è arrivato non solo dalla generosità di cittadini e imprese, ma anche dalla stessa Banca, che ha partecipato attivamente donando 2 euro per molti dei prodotti acquistati online dai propri clienti.

Un Sostegno a Trecentosessanta Gradi

Avintavé, da anni attiva a Phnom Penh, ha avviato nel 2023 un programma di assistenza per 125 bambini che vivono in situazioni di forte disagio sociale ed economico in una baraccopoli adiacente alla scuola. Grazie al supporto alimentare alle famiglie e alla costruzione di una mensa attrezzata, i bambini coinvolti sono potuti tornare a frequentare regolarmente le lezioni, un passo cruciale per la loro istruzione.

Con i fondi raccolti per “La Scuola dei Sogni”, è stato possibile ampliare le iniziative di sostegno. Ora vengono distribuiti quotidianamente pasti e merende, kit scolastici e igienici, e ogni mese vengono donati 10 kg di riso a 128 studenti tra i 6 e i 12 anni e alle loro famiglie. Ma l’impatto più visibile è l’ampliamento della scuola stessa, ora dotata di dieci nuove aule con lavagne multimediali, un campo da basket e un piccolo teatro. Queste strutture permettono di offrire un programma didattico, ludico e sportivo completo, che include corsi di informatica, danza, canto, recitazione e minibasket. Le attività sono state estese a tutti i circa 1.000 studenti della scuola, promuovendo un ambiente più inclusivo e stimolante.

La Voce dei Protagonisti

L’iniziativa riflette l’impegno di Intesa Sanpaolo nella promozione di una società più equa e inclusiva. Sebastiano Missineo, Presidente di Avintavé ODV, ha espresso la sua gratitudine: “Grazie alla straordinaria generosità di Intesa Sanpaolo e dei suoi clienti, Avintavé ha potuto compiere un nuovo, importante passo verso il benessere dei bambini più fragili e bisognosi di Phnom Penh. Un benessere che non si limita al nutrimento, ma che si costruisce anche attraverso l’accesso alla cultura, allo sport, alla creatività e alla conoscenza. La possibilità di frequentare un’aula di informatica, di esprimersi con la musica e il canto, di giocare insieme su un campo da basket, rappresenta per questi bambini non solo un diritto ma una concreta opportunità di riscatto. Ogni attività proposta è parte di un percorso educativo e umano che vuole generare speranza, fiducia e consapevolezza. Ogni sorriso che vediamo nascere è il segno tangibile di un futuro migliore che, grazie all’impegno condiviso, stiamo rendendo possibile”.

Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Milano Monza e Brianza Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza dell’impegno: “Abbiamo scelto insieme a CESVI di accompagnare Avintavé in questo importante programma umanitario in Cambogia, andando quindi anche oltre confine, perché siamo convinti che attraverso l’impegno concreto, possiamo contribuire a contrastare fenomeni gravi come la dispersione scolastica, il lavoro minorile e la malnutrizione. Il nostro programma Formula promuove senso di comunità e solidarietà e dimostra come unendo le forze si possa creare valore in modo mirato ed efficace. In Lombardia abbiamo già sostenuto 40 iniziative con donazioni per oltre 4,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha evidenziato la portata del programma Formula: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.