Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha dichiarato: “Questi temi animano i territori e le comunità locali, che sentono una minaccia proveniente dalle scorie nucleari o dall’installazione, percepita come invasiva, di impianti a fonti rinnovabili. Il nostro compito è quello di fornire e divulgare un quadro chiaro della situazione attuale e degli obiettivi futuri”.

Queste affermazioni sono state espresse durante un’audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera, in merito allo smaltimento delle scorie nucleari e all’individuazione delle aree idonee per lo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, argomenti che il ministro definisce “caldi”.

“I territori hanno bisogno di voci autorevoli che possano attenuare, o perlomeno riportare su percorsi ragionevoli, le legittime preoccupazioni legate all’effetto Nimby, particolarmente evidente in queste questioni”, ha aggiunto il ministro.