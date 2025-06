I prezzi del greggio e dei prodotti raffinati hanno subito un calo significativo ieri, con la benzina che ha raggiunto livelli registrati il 9 giugno e il gasolio fermo al 13, dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Iran. Sono emersi segnali di ribasso anche per i prezzi consigliati dei principali marchi, mentre le medie dei prezzi praticati alla pompa, riferite a ieri, risultano ancora in aumento, seguendo gli incrementi osservati nei giorni precedenti.

La benzina self service è a 1,752 euro al litro, mentre quella al servito si attesta a 1,890 euro/litro.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto il prezzo della benzina di un centesimo al litro e quello del gasolio di due centesimi. Per Tamoil si segnala un ribasso di un centesimo sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti: benzina self service a 1,752 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,759, pompe bianche 1,738), diesel self service a 1,682 euro/litro (+10, compagnie 1,687, pompe bianche 1,671). Benzina servita a 1,890 euro/litro (+3, compagnie 1,934, pompe bianche 1,807), diesel servito a 1,819 euro/litro (+11, compagnie 1,862, pompe bianche 1,739). Gpl servito a 0,707 euro/litro (invariato, compagnie 0,716, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,443 euro/kg (+2, compagnie 1,447, pompe bianche 1,439), Gnl 1,269 euro/kg (invariato, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,846 euro/litro (servita 2,109), gasolio self service 1,786 euro/litro (servito 2,053), Gpl 0,842 euro/litro, metano 1,504 euro/kg, Gnl 1,342 euro/kg.