Le ondate di calore che assediano l’Italia, con previsioni di bollini arancioni e rossi e temperature che sfiorano i 40 gradi in molti capoluoghi, riaccendono i riflettori su una soluzione semplice ma potente per mitigare gli effetti del caldo in città: il verde urbano. Secondo la Coldiretti, potenziare e riqualificare parchi e giardini potrebbe portare a una riduzione delle temperature medie di 1,5 gradi, con benefici tangibili per la salute dei cittadini, la vivibilità dei centri urbani e la lotta all’inquinamento.

Il Deficit di Verde nelle Grandi Città Italiane

L’Italia si trova di fronte a un deficit significativo di spazi verdi pro capite. La media nazionale si attesta su appena 32,8 metri quadrati per abitante. Tuttavia, la situazione si aggrava notevolmente nelle grandi metropoli, dove la carenza di parchi e giardini è più marcata. Da un’analisi Coldiretti su dati Istat emerge un quadro preoccupante: Roma si ferma a 17 mq, Firenze a 26,8 mq, Milano a 18,9 mq e Bologna a 22,4 mq. Ancora peggio Napoli con 13,6 mq e Palermo con appena 12,1 mq di verde per abitante. È proprio in queste città, dove la presenza di vegetazione è più esigua, che l’impatto sulle temperature medie urbane si fa sentire maggiormente.

Alberi: Condizionatori Naturali e Alleati Contro l’Inquinamento

Gli alberi si rivelano dei veri e propri “condizionatori naturali”. Grazie all’ombra che generano e ai processi di traspirazione e fotosintesi delle loro foglie, contribuiscono attivamente al raffreddamento dell’ambiente. Il verde urbano, dunque, si configura come un alleato fondamentale per la salute e la qualità della vita nelle città, svolgendo un ruolo cruciale anche nella lotta all’inquinamento.

Un’analisi condotta dalla Coldiretti evidenzia come una singola pianta adulta sia in grado di assorbire tra i 100 e i 250 grammi di polveri sottili presenti nell’aria. Ancora più impressionante è la capacità di un ettaro di vegetazione di sottrarre fino a 20.000 chili di anidride carbonica (CO2) all’anno. Tra le specie autoctone più efficaci nel contrastare l’inquinamento atmosferico spiccano alberi come la farnia, il leccio, il carpino bianco, l’acero campestre, il tiglio, il frassino maggiore e il pioppo. A questi si aggiungono arbusti come la rosa canina, l’alloro, il ligustro, il corniolo e il biancospino, tutti preziosi per la purificazione dell’aria.

I Benefici Economici della Forestazione Urbana

Investire nei piani di forestazione urbana non produce solo vantaggi ambientali e sanitari, ma può generare anche un significativo effetto positivo dal punto di vista economico. Secondo uno studio del CNR, a fronte di ogni euro investito nel verde, si possono ottenere benefici ecosistemici stimati tra 1,3 e 3,07 euro. Un investimento, dunque, che ripaga ampiamente, trasformando le nostre città in luoghi più freschi, salubri e, in definitiva, più vivibili.