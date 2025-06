La strage silenziosa dei caprioli, vittime innocenti delle macchine agricole durante lo sfalcio dei prati, potrebbe avere i giorni contati. Da Belluno arriva una proposta progettuale innovativa che mira a proteggere i piccoli di capriolo utilizzando droni e nuove tecnologie.

Tecnologia al Servizio della Natura

L’idea, avanzata dal mondo agricolo e da quello venatorio, prevede l’impiego di droni muniti di termocamere per individuare la presenza di cuccioli accucciati nei prati prima dell’intervento dei macchinari agricoli. Questa tecnologia, già in fase di sperimentazione da parte della Polizia Provinciale di Belluno, permette di rilevare i “corpi caldi” dei caprioli, o di altre specie come le lepri, mimetizzati nell’erba alta. Una volta individuati, i piccoli vengono segnalati con paline ad alta visibilità per indicarne la presenza agli agricoltori, oppure vengono spostati in luoghi sicuri, come i margini del bosco.

Nel caso di caprioli più grandi e già in grado di muoversi autonomamente, si è osservato che il semplice avvicinamento del drone a una quota più bassa può indurli ad allontanarsi spontaneamente dalla zona di pericolo.

Un Progetto da Finanziare con Entusiasmo

La vicepresidente della Provincia di Belluno, Silvia Calligaro, ha accolto la proposta con “entusiasmo e piena condivisione”, dichiarandosi pronta a finanziarla. Questo perché, nel territorio bellunese, si collabora già da tempo con Università e Istituti di ricerca per la sperimentazione di buone pratiche salva-caprioli bebè.

Il nuovo progetto, proposto da Coldiretti, Federcaccia e Associazione Cacciatori Bellunesi, va oltre l’uso dei droni. Punta a coinvolgere attivamente gli agricoltori, sperimentando, sull’esempio di quanto già avviene in altri Paesi europei, sistemi di individuazione e allerta della presenza di animali selvatici direttamente installati sulle macchine falciatrici.

Sinergia per gli Ecosistemi Prativi

“Il progetto sarà quindi un’ulteriore possibilità per mettere in sinergia la Provincia di Belluno, il mondo agricolo e quello venatorio per la salvaguardia, anche con l’utilizzo delle più moderne tecnologie, di una componente importante degli ecosistemi prativi del nostro territorio che rivestono un’importanza essenziale anche per la conformazione paesaggistica del nostro territorio bellunese”, ha affermato Calligaro, sottolineando l’importanza di questa collaborazione intersettoriale per la tutela della fauna selvatica e del paesaggio locale.