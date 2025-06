Dopo l’aumento registrato nel corso del 2024, le erogazioni di credito al consumo continuano a crescere anche nel primo trimestre del nuovo anno, con un incremento del 5,9%. Questo slancio è principalmente attribuibile ai prestiti personali, che segnano un +12,6%, così come alla buona performance della cessione del quinto, in crescita del 7,6%. Tali dati emergono dalla 58esima edizione dell’Osservatorio credito al dettaglio condotto da Assofin, Crif e Prometeia.

In base alla ricerca, nei primi tre mesi del 2025 si registra un’accelerazione anche nei flussi di mutui immobiliari alle famiglie, che crescono del 50,2%. Questo aumento è supportato da una solida ripresa nelle erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni, che salgono del 46,9%, e dalla significativa impennata delle surroghe, che registrano un +107,7%.

Il credito continua a offrire un importante sostegno alla transizione ecologica delle famiglie. Infatti, si osserva un incremento nell’incidenza dei mutui immobiliari destinati all’acquisto di case green. Inoltre, cresce anche la proporzione di finanziamenti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, così come quelli destinati alla mobilità sostenibile.

La rischiosità si mantiene su livelli contenuti, con il tasso di default del credito alle famiglie stabile all’1,4% a marzo 2025. In un contesto di incertezze globali, le prospettive per il settore indicano una crescita sostenibile, mentre i livelli di rischio appaiono sotto controllo, come sottolineano Assofin, Crif e Prometeia.