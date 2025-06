MSC Crociere salpa verso il grande schermo, conquistando un ruolo di primo piano nell’attesissimo film F1® THE MOVIE, con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris nei panni di adrenalinici piloti di Formula 1®. La compagnia di crociere, grazie a una partnership strategica con Apple Original Films, vedrà il proprio logo in numerose scene della pellicola, consolidando ulteriormente il legame con il mondo dei motori.

MSC Crociere a Tutta Velocità sul Set di F1® THE MOVIE

Nel film, diretto e co-sceneggiato da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, Brad Pitt interpreta un ex pilota che torna in pista, unendosi al team APXGP. MSC Crociere si afferma come uno dei principali sponsor di questa squadra, con il suo brand ben visibile sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti. Una presenza non casuale, che assume un ruolo centrale nella trama ad alta velocità del film.

La pellicola è stata girata durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, garantendo così una rappresentazione autentica del mondo delle corse. Questo ha permesso di includere anche il marchio MSC Crociere già presente sui circuiti, frutto della partnership globale con la Formula 1® attiva fin dal 2022.

Valori Condivisi e Visione sul Grande Schermo

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa. «Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra», ha dichiarato Vago. Ha poi aggiunto: «Lo spirito che anima la Formula 1® e MSC Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo».

La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha recentemente annunciato un’estensione pluriennale della sua partnership, che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030. Questo rinnovo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la visibilità del brand in occasione delle gare per il titolo, la presenza a bordo pista e i servizi di hospitality. Non solo, anche Explora Journeys, il brand di lusso del Gruppo MSC, sarà protagonista, con il proprio logo visibile in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione.

F1® THE MOVIE è disponibile solo nei cinema e negli IMAX® a partire dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America.