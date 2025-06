Il Gruppo Lottomatica, operatore di primo piano nel settore dei giochi in Italia, ha recentemente annunciato una serie di acquisti di azioni proprie. Questa mossa, avvenuta tra il 18 e il 20 giugno 2025, rientra nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 30 aprile.

Nel dettaglio, Lottomatica ha acquistato un totale di 105.000 azioni ordinarie. Il prezzo medio di acquisto si è attestato a 22,9135 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 2.405.917,50 euro. Al 25 giugno, l’azienda detiene complessivamente 105.000 azioni proprie, rappresentando lo 0,042% delle azioni ordinarie in circolazione.

Questo tipo di operazione, nota come buyback, può essere interpretata in diversi modi dagli osservatori di mercato. Spesso, l’acquisto di azioni proprie viene visto come un segnale di fiducia da parte della società nelle proprie prospettive future. Acquistando le proprie azioni, l’azienda può voler indicare al mercato che ritiene il valore attuale del titolo sottostimato o che intende ottimizzare la propria struttura di capitale.

La reazione di Piazza Affari

Contemporaneamente agli acquisti comunicati, il titolo Lottomatica ha mostrato una performance positiva a Piazza Affari. Le azioni della società hanno infatti esteso i guadagni rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 23,6 euro. Questo incremento potrebbe riflettere una reazione positiva degli investitori all’annuncio del buyback, percepito come un’azione che può sostenere il valore del titolo.