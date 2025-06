Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha risposto oggi al question time alla Camera in merito alle iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno degli Hikikomori, evidenziando come l’isolamento giovanile sia un problema che la società non può più ignorare. “Gli Hikikomori sono solo la punta dell’iceberg di un disagio più ampio, perché ogni giovane che si chiude in casa è una sconfitta per tutti noi“, ha affermato il ministro.

L’Impegno del Ministero della Salute

Schillaci ha ricordato come quasi due anni fa l’Aula abbia approvato una serie di mozioni sul fenomeno degli Hikikomori, un impegno preciso per sensibilizzare, prevenire e contrastare questa forma estrema di isolamento giovanile. Il Ministero della Salute, ha assicurato, “non è rimasto fermo”. Nel corso degli anni sono state promosse e finanziate numerose attività di prevenzione del disagio giovanile, con un’accelerazione dovuta alla pandemia. Nel 2022, attraverso il Programma CCM, è stato finanziato il progetto “Effetti dell’emergenza pandemica Covid 19 sui minori: strategie di prevenzione e contrasto delle problematiche di salute mentale e delle dipendenze“, concluso a maggio 2024 con “risultati concreti”.

Dati Affidabili e Strategie Basate sulle Evidenze

Questo lavoro ha prodotto, innanzitutto, dati affidabili. “Abbiamo creato un sistema per monitorare tempestivamente gli accessi ai servizi neuropsichici e delle dipendenze tra i minori. Senza numeri certi non si fa programmazione seria, né regionale né nazionale”, ha spiegato Schillaci. Ma soprattutto, sono state sviluppate strategie basate sulle evidenze per promuovere quella che viene definita “salute mentale positiva“. L’obiettivo è prevenire il disagio, “costruendo nei ragazzi gli anticorpi psicologici necessari“. Il ministro ha evidenziato il buon funzionamento della rete collaborativa, consolidata tra istituzioni, professionisti, famiglie e, fondamentale, i ragazzi stessi. I risultati hanno permesso di attivare un sistema di sorveglianza interregionale che continuerà.

Strumenti Pratici e Ruolo della Scuola

Schillaci ha poi elencato gli strumenti pratici messi in campo dal Ministero della Salute. È stato sviluppato un modello di analisi dei flussi informativi per intercettare tempestivamente le problematiche di salute mentale nei giovani. Sono state raccolte buone prassi e creati kit formativi specifici per le scuole, poiché “la scuola resta il primo presidio di osservazione e intervento“. Il ministero ha inoltre tradotto e adattato il manuale “Mental health in schools” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e implementato materiali informativi sulla piattaforma ISS. In raccordo con “la rete scuole che promuovono la salute”, sono stati attivati percorsi formativi per docenti, referenti scolastici e peer educator, riconoscendo che “spesso dietro il ritiro sociale c’è una difficoltà di integrazione che parte proprio dai banchi di scuola”.

Nuovi Progetti e Collaborazioni Istituzionali

Nell’ambito del Programma CCM 2024, il Ministero ha finanziato tre progetti specifici che affrontano il cuore del problema: “Adolescenza e tentativo di suicidio“; “Modelli organizzativi per la presa in carico precoce“; “Prevenzione e intervento nei comportamenti autolesivi“. Sono stati inoltre siglati protocolli d’intesa con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, con Unicef e con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo perché la salute mentale dei giovani “non può essere competenza di un solo ministero”, ha sottolineato Schillaci. Il Ministero della Salute riserva sempre grande attenzione alla salute psico-fisica di bambini e adolescenti, ma “sappiamo che c’è ancora tanto da fare. Oggi possiamo dire di aver fatto passi concreti, ma il percorso è ancora lungo. Continueremo a investire in prevenzione, formazione e reti territoriali“.