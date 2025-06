Un tempo, il rombo dei treni era solo una voce di metallo e distanza, una promessa di altrove incisa sulle rotaie. Poi, lentamente, quasi un impercettibile respiro, la voce è cambiata. Non più solo un viaggiare, ma un viaggio in sé, una traiettoria tracciata non solo sull’asfalto o sui binari, ma nel tessuto stesso di ciò che chiamiamo futuro. Oggi, in quel labirinto sottile di numeri e visioni, dove le grandi storie si scrivono con inchiostro invisibile, il Gruppo FS ha posato un segno. Non un semplice punto, ma il punto esclamativo di chi sa che la rotta, a volte, è anche una questione di anima e di sguardo. Un orizzonte che si rivela, non tanto per ciò che si raggiunge, ma per come si decide di attraversarlo.

Il Gruppo FS Brilla tra i Grandi Nomi della Sostenibilità

In un mondo dove il mero profitto non basta più a definire il successo, l’attenzione alle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) è diventata la bussola per le grandi imprese. E proprio in questo scenario, il Gruppo FS (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma) si è distinto con un risultato di tutto rispetto, conquistando il terzo posto nella TOP10 dell’ESG Identity Corporate Index 2025. Questo indice, il primo nel suo genere per la sua capacità di misurare l’identità ESG in modo quantitativo, valuta l’impegno delle aziende su dieci fronti cruciali: dai codici di autodisciplina alla diversità nel consiglio di amministrazione, dall’integrazione dei criteri ESG nelle strategie e nei sistemi retributivi, all’engagement degli stakeholder, ai piani di successione, alla finanza sostenibile, alla cultura e gestione del capitale umano in ottica ESG, alla governance digitale e all’etica dell’intelligenza artificiale. Un riconoscimento che attesta la capacità del Gruppo di non limitarsi al presente, ma di proiettarsi verso un futuro più consapevole.

La Sostenibilità Parte dalla Catena di Fornitura

I dettagli di questo importante traguardo sono stati svelati il 18 giugno scorso a Milano, durante la ESG Business Conference, un appuntamento che riunisce le menti più brillanti del settore per delineare le nuove frontiere della responsabilità d’impresa. Tra i relatori, Lorenzo Radice, responsabile Sustainability Reporting & Compliance del Gruppo FS, ha illustrato l’approccio all’avanguardia del Gruppo nella gestione sostenibile della catena di fornitura. Dal 2018, infatti, FS ha intrapreso un progetto strutturato per integrare criteri ambientali e sociali nei processi di approvvigionamento, con l’obiettivo ambizioso di migliorare costantemente le performance di sostenibilità dei propri fornitori. A supporto di questa iniziativa, una piattaforma digitale dedicata, messa a disposizione gratuitamente per tutti gli operatori economici e i partner della supply chain, dimostrando come l’innovazione possa essere al servizio della sostenibilità.

Un Impegno che Genera Valore e Riconoscimenti di Prestigio

Il prestigioso posizionamento nell’ESG Identity Corporate Index non fa che cementare l’impegno del Gruppo FS nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. È un tassello fondamentale in un percorso virtuoso, costantemente orientato a generare impatti positivi e misurabili sull’ambiente, sulle persone e sui territori. Una visione che si sposa perfettamente con uno sviluppo responsabile e proiettato nel lungo termine, segno di una maturità aziendale che va oltre il mero risultato economico.

A completare il quadro, è interessante notare che, tra le società non quotate, il Gruppo FS si trova in ottima compagnia: al primo posto si è classificata BNL Paribas, seguita da CDP. Per quanto riguarda le aziende quotate, i vertici della classifica sono presidiati da nomi di spicco come Erg, Hera e Snam. Quest’ultima, in particolare, continua a riscuotere un grande interesse nel panorama della finanza sostenibile, dimostrando un impegno esemplare nel coniugare efficienza e rispetto per l’ambiente.