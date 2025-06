Edison è online con il suo nuovo sito corporate, Edison.it, un progetto ambizioso che mira a rafforzare l’identità digitale dell’azienda e a migliorare l’accesso alle informazioni per tutti gli stakeholder. La nuova piattaforma è stata concepita con un focus particolare sulla sostenibilità e l’inclusività.

Una navigazione semplice e per tutti

Realizzato con il supporto tecnico di Value Partners, il sito offre un’esperienza di navigazione più semplice e intuitiva. Il design razionale e pulito è pensato per ottimizzare la rappresentazione dei valori e della strategia del Gruppo. La user experience è stata progettata per essere accessibile a tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità, e può essere navigata tramite screen reader e tastiere. Disponibile sia in italiano che in inglese, il portale permette di esplorare con immediatezza le diverse attività di Edison: dagli impianti alla presenza territoriale, dai progetti di innovazione alla roadmap per la transizione energetica.

Sostenibilità al cuore del progetto digitale

La sostenibilità è il perno dell’intera architettura del sito. Il nuovo portale racconta in modo trasparente e con il supporto dei dati l’impegno ESG del Gruppo e il suo contributo allo sviluppo sostenibile del Paese. Una scelta distintiva è la fruizione esclusiva in dark mode, che riduce il consumo energetico di circa il 17% per gli utenti. Edison estenderà questo impegno compensando ogni anno le emissioni complessive del sito con garanzie d’origine da fonti rinnovabili.

Co-creazione e dialogo con gli stakeholder

Il nuovo sito web corporate è il frutto di un’approfondita analisi dello scenario e dei benchmark, oltre che di un confronto diretto con le persone di Edison e i principali stakeholder esterni attraverso focus group dedicati. Il risultato è una piattaforma che consente una navigazione personalizzata per target (studenti, fornitori, investitori, media), facilitando un accesso semplice e immediato a informazioni sull’azienda e le sue attività, e rafforzando il dialogo con tutti gli interlocutori.

“Futuro in Corso”: l’evoluzione digitale di Edison

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione digitale intrapreso da Edison. Il nuovo sito rientra inoltre nell’ambito della nuova piattaforma di comunicazione corporate “Futuro in Corso”, che accompagna l’evoluzione del brand e ne consolida il posizionamento di leader responsabile che guida la transizione energetica con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La nuova piattaforma corporate esprime il ruolo di Edison come abilitatore di innovazione, capace di canalizzare l’energia di chi desidera partecipare attivamente al cambiamento.