A Striano, oltre 150 lavoratori della Idav sono a rischio, e la protesta di questa mattina in città ha messo in luce la grave situazione. Il sindaco Giulio Gerli è intervenuto sulla vicenda, chiarendo la posizione del Comune e sollecitando l’azienda e gli enti superiori ad agire.

La Posizione del Comune di Striano

Gerli ha sottolineato che il Comune ha già fatto la sua parte. “Ora tocca all’azienda formalizzare una nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che permetta di riprendere le attività almeno nel capannone non interessato dall’incendio del 2024″, ha dichiarato il sindaco. Il sito produttivo, specializzato in prodotti per l’industria dolciaria, è sotto sequestro della procura di Torre Annunziata e fermo a causa della sospensione dell’AUA legata a criticità ambientali e urbanistiche.

Verso una Ripresa Parziale e la Cassa Integrazione

Dopo la rimozione degli abusi edilizi e l’avvio degli interventi di bonifica ambientale, il Comune, con il supporto dei suoi tecnici, ha verificato la fattibilità urbanistica di una ripresa parziale. Questa ripartenza è funzionale all’accesso alla cassa integrazione straordinaria, un aiuto fondamentale per i lavoratori. Gerli ha spiegato: “Abbiamo chiesto alla proprietà di presentare una nuova AUA che rispecchi lo stato attuale dell’impianto, includendo tutti gli adeguamenti strutturali e impiantistici necessari, in particolare in materia di depurazione e scarichi“.

Prospettive Future: Delocalizzazione e ZES

L’amministrazione ha anche indicato una prospettiva strategica a lungo termine: la delocalizzazione e il rilancio dell’attività nell’area PIP (Piano Insediamenti Produttivi). Per accelerare le autorizzazioni in questo senso, verrebbe utilizzato lo strumento della ZES (Zona Economica Speciale). Il sindaco ha ribadito: “A livello urbanistico siamo pronti a sostenere l’ampliamento e il trasferimento, ma serve chiarezza anche da parte dell’azienda sui propri piani industriali“.

Richieste di Trasparenza e Certezza

Infine, Gerli ha sollecitato un’accelerazione da parte degli enti sovraordinati, in particolare ARPAC e la procura, per completare gli accertamenti ambientali. Ha inoltre evidenziato la necessità di massima trasparenza da parte della proprietà verso i lavoratori, che finora sono stati lasciati in uno stato di incertezza. “Tutti vogliamo tutelare il lavoro, ma serve un quadro chiaro e condiviso”, ha concluso il sindaco. “Il Comune ha garantito il massimo supporto istituzionale. Ora servono scelte nette da parte della proprietà e tempi certi da parte degli altri enti”.