(di Katherine Puce) Ad oggi, un motore importante del progresso è rappresentato dall’economia privata. Quest’ultima, come insieme delle attività economiche frutto di iniziative e scelte individuali di famiglie e imprese che agiscono senza essere dirette dallo Stato, sta creando un bagaglio enorme di nuove opportunità e di ricchezza in Italia e nel mondo. Ma come nasce questa spinta individuale all’azione imprenditoriale autonoma?

Privato e libero: una nuova sfida

Già durante l’avvento della rivoluzione industriale e la diffusione dei primi principi del capitalismo in Europa, la crescente libertà economica garantita dal nuovo sistema ha permesso a persone e imprese di rivedere il concetto di iniziativa economica sotto una lente più personale. In questo contesto, hanno giocato un ruolo importante di spinta e propulsione i concetti di competizione e capitale, che poteva essere accumulato e investito senza vincoli statali. Un’economia privata che, con il passare degli anni, è stata sostenuta dall’evoluzione di mercati liberi e da nuove normative che hanno sempre più tutelato tanto la proprietà privata quanto la possibilità del libero scambio. Inoltre, rispetto all’economia pubblica, si è distinta relegando la fornitura di beni e servizi collettivi, concentrandosi invece sulla risposta alle esigenze individuali, in base alle opportunità che il mercato offriva di volta in volta.

Al contrario di molte narrazioni pessimistiche, l’economia privata italiana sta dimostrando una resilienza sorprendente, superando le performance di paesi come Spagna, Francia e Germania. Secondo i dati presentati nel Rapporto Annuale della Banca d’Italia e nelle Considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta, l’Italia ha registrato una crescita significativa del valore aggiunto del settore privato dello 0,7% nel primo trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente.

Cinque anni di crescita e resilienza

Parallelamente, tra il 2019 e il 2024, il PIL italiano è cresciuto del 4,6%, superando altri paesi come la Spagna, che ha registrato il 3,4%. Sempre durante gli ultimi cinque anni, il PIL privato è aumentato positivamente del 10%. Questi dati,sono stati riportati nel report “Unveiling Italy’s Economic Potential, A Perspective on a Dynamic and Resilient Economy” del Centro Studi Confindustria.

Questi dati ci offrono un quadro più chiaro dell’andamento dell’economia italiana, evidenziando come le imprese private stiano giocando un ruolo cruciale nella ripresa economica. Il loro impatto si riflette non solo sul settore privato, ma anche sull’economia pubblica, dimostrando che, nonostante l’incertezza dei mercati globali, le imprese italiane sono riuscite a contribuire significativamente alla crescita. In questo contesto, si può dire che l’Italia è riuscita a gestire con successo le proprie risorse nel settore privato, puntando sulla produttività e sull’innovazione come leve fondamentali.

Il futuro è nelle mani dell’iniziativa privata

Dunque, l’economia privata come tale è ormai in grado di contribuire in modo significativo alla crescita del paese, cancellando i pregiudizi che spesso la accompagnano. L’iniziativa privata e individuale supporta le politiche pubbliche come spinta per il progresso, e riesce a fare da scudo all’alta competitività e imprevedibilità del mercato estero. Invece di lasciarci spaventare dalle difficoltà, è fondamentale diventare più consapevoli del potenziale che l’economia privata può ancora offrirci, come una risorsa che sarà sempre più cruciale per le strategie future di imprese e privati.