Le borse europee registrano un leggero calo e osservano l’andamento di Wall Street, che mostra segnali contrastanti. In particolare, si concentrano le attenzioni sulle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, mentre si allentano le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Gli analisti mettono in evidenza l’andamento dei prezzi del petrolio e del gas.

L’indice Stoxx 600 perde lo 0,5%. In calo Madrid (-1,2%), Francoforte e Parigi (-0,5%), mentre Milano e Londra arretrano dello 0,3%. I principali listini europei sono penalizzati dal settore farmaceutico, che segna una flessione dello 0,9%. Anche le utility registrano un calo dello 0,7%, con il prezzo del gas che si riduce dello 0,1% a 35,56 euro per megawattora. Si osservano vendite anche nel settore dell’energia (-0,7%), nonostante il petrolio rimanga in rialzo. Il prezzo del WTI guadagna lo 0,7% a 64,84 dollari al barile, mentre il Brent raggiunge 67,62 dollari (+0,7%). Le banche perdono l’1% e la moda segna un decremento simile. In rialzo, invece, il settore automotive (+0,7%), incentivato dai recenti dati di mercato in Europa. Il comparto tecnologico aumenta del 0,4%, così come quello della difesa, che cresce dell’1%.

I rendimenti dei titoli di Stato rimangono pressoché stabili. Lo spread tra BTP e Bund si attesta a 91 punti, con il rendimento del decennale italiano fermo al 3,48% e quello tedesco al 2,57%. Il prezzo dell’oro accusa una lieve diminuzione dello 0,1%, scendendo a 3,320 dollari l’oncia.

A Piazza Affari, spiccano le performance di Stellantis (+2,7%), sostenuta da Jefferies, Ferrari (+2,5%) e Leonardo (+2,4%). Le banche continuano a vivere un momento difficile, in attesa di possibili operazioni di riassetto nel settore.

Si registrano cali per STM (-2,4%) e Recordati (-1,9%).