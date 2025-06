Il futuro di illimity Bank si delinea con l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) lanciata da Banca Ifis, nella foto il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, che propone un’integrazione con significativi risvolti per gli azionisti. La proposta include un premio in denaro aggiuntivo per incentivare un’adesione massiccia, puntando a superare una soglia cruciale per l’Offerente.

L’Offerta di Banca Ifis: Dettagli e Condizioni

Banca Ifis ha comunicato un’importante modifica alla sua Offerta volontaria sulle azioni ordinarie di illimity Bank. Viene introdotto un premio in denaro del 5%, pari a € 0,1775, per ogni azione illimity conferita, a condizione che l’adesione complessiva superi il 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia 90%”). Questo incentivo è volto a facilitare il delisting di illimity e ad accelerare il processo di integrazione tra le due banche.

Se la Soglia 90% venisse superata, gli azionisti aderenti riceverebbero, per ogni azione illimity, 0,10 azioni Banca Ifis e un importo in denaro di € 1,6835, che include il Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo. Nel caso in cui la Soglia 90% non fosse raggiunta, il corrispettivo sarebbe di 0,10 azioni Banca Ifis e € 1,506.

Perché la Soglia del 90% è Cruciale

Il raggiungimento della Soglia 90% è un elemento chiave per Banca Ifis. Come dichiarato dall’Offerente, superare tale soglia è “necessario per il perfezionamento del Delisting per effetto dell’Offerta, in linea con l’obiettivo dichiarato dall’Offerente nel Documento di Offerta di accelerare l’avvio del processo di integrazione tra Banca Ifis e illimity in caso di perfezionamento dell’Offerta”. Banca Ifis ha sottolineato che, “nel caso in cui la Soglia 90% non sia superata, infatti, l’Offerente sarebbe tenuto a sostenere maggiori costi in ragione del fatto di non poter procedere speditamente a tale processo di integrazione”.

Valutazione dell’Offerta e Scadenze

Il controvalore massimo dell’Offerta, assumendo la piena adesione e il superamento della Soglia 90%, è stimato in € 313.412.354,33, basato sul prezzo ufficiale delle azioni Banca Ifis alla Data di Riferimento, rettificato per il dividendo.

La valorizzazione complessiva per ciascuna azione illimity, in caso di superamento della Soglia 90%, si attesta a € 3,728 (calcolato sul prezzo delle azioni Banca Ifis al 7 gennaio 2025 rettificato per il dividendo). Questo implica un premio dell’11,1% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni illimity alla Data di Riferimento. Analizzando i prezzi medi ponderati, il premio varia da un -13,8% (rispetto ai 12 mesi precedenti) a un +13,3% (rispetto al mese precedente la Data di Riferimento). Aggiornando i dati al 24 giugno 2025, con il prezzo delle azioni Banca Ifis a € 21,874 e illimity a € 3,418, la valorizzazione complessiva salirebbe a € 3,871, con un premio del 13,2% rispetto al prezzo di illimity al 24 giugno 2025.

Il Consiglio di Amministrazione di illimity, con un comunicato del 16 maggio 2025, aveva precedentemente ritenuto il corrispettivo congruo dal punto di vista finanziario, senza considerare il Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo. Banca Ifis ha precisato che “non vi è alcun negoziato in corso con azionisti di illimity”.

Il Periodo di Adesione all’Offerta si chiuderà alle ore 17:30 di venerdì 27 giugno 2025. La comunicazione sul superamento o meno della Soglia 90% avverrà tramite il Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta o della Riapertura dei Termini.

Come Funzionerà il Pagamento

Se la Soglia 90% verrà superata entro la fine del Periodo di Adesione, gli aderenti riceveranno il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo in Denaro 90% alla Data di Pagamento. Se la Soglia 90% non sarà raggiunta inizialmente, ma verrà superata durante la successiva Riapertura dei Termini, gli aderenti durante la riapertura riceveranno il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo in Denaro 90%, mentre coloro che hanno aderito nel Periodo di Adesione e hanno già ricevuto il Corrispettivo standard, riceveranno il solo Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo.

Per garantire la copertura del Corrispettivo in Denaro 90%, Banca Ifis ha trasmesso a CONSOB la documentazione attestante l’integrazione alla Garanzia di Esatto Adempimento da parte di Banco Santander S.A. Una nuova Scheda di Adesione, che tiene conto del premio aggiuntivo, è stata messa a disposizione. È importante notare che anche gli azionisti che hanno aderito prima della data odierna avranno diritto al Corrispettivo in Denaro 90% in caso di superamento della Soglia 90%, e la sottoscrizione della Scheda di Adesione precedente sarà considerata valida.