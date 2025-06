Le luci e le ombre del mercato automobilistico europeo si sono riflesse nei dati di maggio, un mese che ha segnato una lieve ripresa nelle immatricolazioni dopo un inizio d’anno incerto. Nonostante un aumento complessivo dell’1,6% a 926.582 unità nell’Unione Europea, il bilancio dei primi cinque mesi del 2025 rimane in territorio negativo, con un calo dello 0,6% a 4,57 milioni di veicoli. Questi i numeri diffusi dall’Acea, l’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, che dipingono un quadro complesso, fatto di accelerazioni e frenate.

Un Maggio in Leggera Ripresa, ma il 2025 Resta in Salita

Guardando al più ampio panorama dell’Europa Occidentale, che include l’UE, l’EFTA e il Regno Unito, a maggio sono stati venduti 1.113.194 veicoli, un incremento dell’1,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, il saldo dei primi cinque mesi dell’anno si assesta su una stabilità quasi piatta, con 5,567 milioni di immatricolazioni e una variazione positiva di appena lo 0,1%. Il mercato, insomma, cerca la sua rotta, navigando tra correnti contrastanti.

L’Ascesa dell’Elettrico e il Declino dei Motori Tradizionali

Il vero protagonista di questa fase di transizione è senza dubbio il settore elettrico. A maggio, la quota di auto elettriche (BEV) nell’UE ha raggiunto il 15,4%, un segnale incoraggiante, sebbene – come sottolinea l’Acea – “è ancora lontana dai livelli necessari” per una transizione compiuta. Nei primi cinque mesi del 2025, le vendite di BEV sono aumentate del 26,1%, toccando quota 701mila unità. Germania (+43,2%), Belgio (+26,7%) e Paesi Bassi (+6,7%) hanno guidato questa crescita tra i quattro mercati più grandi dell’UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni elettriche. Un’eccezione, in questo scenario di fermento, è la Francia, che ha registrato un calo del 7,1%.

In parallelo, anche le plug-in hanno mostrato un vigore crescente, con un aumento del 47% a maggio (87.300 unità) e una quota di mercato dell’8,2%. Ma è il settore degli ibridi elettrici a consolidarsi come la scelta prediletta dai consumatori, con una crescita del 20% nei primi cinque mesi (1,6 milioni di unità) e una quota che sale al 35,1%. Di contro, il mercato dei motori tradizionali segna il passo: la quota combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 38,1% nei primi cinque mesi, un netto calo rispetto al 48,5% registrato nello stesso periodo del 2024. Il futuro, insomma, ha sempre meno odore di carburante fossile.

I Grandi Giocatori del Mercato: Volkswagen Vola, Stellantis Frena

Tra i costruttori, Volkswagen Group ha chiuso il mese di maggio con un aumento delle vendite del 4,8%, raggiungendo 263.787 unità e una quota di mercato del 28,5%. Una performance solida, che ne conferma la leadership. Meno brillante il risultato di Stellantis, che a maggio ha visto le proprie vendite in Europa (UE+EFTA+Regno Unito) calare del 3% a 168.839 auto rispetto al maggio 2024. Il bilancio dei primi cinque mesi è ancora più pesante, con una variazione negativa dell’8,4% e un totale di 859.950 vetture vendute, contro le 939.062 dello stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato di Stellantis è scesa al 15,2% a maggio, dal 15,9% dell’anno scorso.

All’interno del gruppo Stellantis, il quadro è variegato: Alfa Romeo brilla con un +26% (4.716 unità), seguita da Peugeot (+4,8%) e Citroen (+1,4%). In calo, invece, Fiat (-13%) e Opel (-14,2%). Particolarmente negative le performance di Lancia (-80% a 763 unità) e del trio Maserati, Dodge e Ram (-34% a 311 unità). Al terzo posto tra i gruppi si posiziona Renault, con un aumento delle vendite del 4% (102mila unità) e una quota di mercato dell’11%.

Il settore delle auto elettriche vede anche altre dinamiche interessanti: Tesla continua il suo calo, con un -40% a 8.729 unità e una quota dello 0,9%. Al contempo, i costruttori cinesi si affacciano con prepotenza: Saic, con il marchio MG, registra una crescita del 38% a 18.716 unità, raggiungendo una quota del 2%. Il mercato automobilistico europeo è, dunque, un palcoscenico in continua evoluzione, dove vecchie glorie e nuovi attori si contendono le luci della ribalta.