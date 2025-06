Dopo decenni di progressi impressionanti, la copertura vaccinale globale ha subito una preoccupante battuta d’arresto a partire dal 2010, un trend che si è aggravato durante la pandemia di COVID-19. Nonostante lievi segnali di ripresa nell’ultimo biennio, la situazione rimane critica: nel 2023, ben 15,7 milioni di bambini non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino contro difterite, tetano e pertosse nel loro primo anno di vita. Questi i dati salienti di un recente studio condotto dalla “Global Burden of Disease Study Vaccine Coverage Collaborators” e pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet.

Il Rallentamento di un Successo Cinquantennale

Per circa cinquant’anni, a partire dalla metà degli anni Settanta, il mondo ha assistito a un progresso monumentale nell’immunizzazione. Il numero di bambini vaccinati è praticamente raddoppiato e l’Expanded Programme on Immunization dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raggiunto la straordinaria cifra di 4 miliardi di minori, prevenendo 154 milioni di morti e contribuendo a guadagnare oltre 10 miliardi di anni di vita in buona salute a livello globale.

Tuttavia, con l’avvento del nuovo millennio, questo slancio ha iniziato a rallentare. Tra il 2010 e il 2019, 21 Paesi ad alto reddito hanno registrato un calo delle coperture per almeno una delle vaccinazioni infantili. Particolarmente preoccupante è il caso del vaccino contro il morbillo, che ha visto un arretramento in quasi la metà dei Paesi del mondo.

L’Impatto Devastante della Pandemia

La pandemia di COVID-19 ha esacerbato ulteriormente questa tendenza negativa. Tra il 2020 e il 2023, si stima che circa 15,6 milioni di bambini non abbiano ricevuto tutte e tre le dosi del vaccino contro difterite-tetano-pertosse o del vaccino contro il morbillo. A questi si aggiungono oltre 15,9 milioni di bambini che non hanno ricevuto alcun vaccino contro la poliomielite e 9,18 milioni che non sono stati vaccinati contro la tubercolosi. Sebbene gli ultimi anni abbiano mostrato un leggero miglioramento, le coperture vaccinali non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemici.

Le Conseguenze Già Visibili: Epidemie e Nuove Emergenze

Le ricadute di questo declino sono già evidenti in diverse parti del mondo. “In Pakistan e Afghanistan è stato segnalato un numero crescente di casi di poliomielite di tipo selvaggio ed è in corso un’epidemia di poliomielite in Papua Nuova Guinea, dove meno della metà della popolazione è immunizzata”, si legge nel dettagliato studio. Ma il problema non riguarda solo i Paesi a basso reddito. “Nel 2024, si è registrato un aumento di quasi dieci volte delle infezioni da morbillo registrate nell’Ue e nello Spazio economico europeo. L’attuale epidemia di morbillo negli Stati Uniti ha superato i mille casi”, prosegue l’analisi, sottolineando come la diminuzione delle coperture vaccinali abbia un impatto globale.

L’Appello dei Ricercatori: Impegno Globale per Equità e Universalità

Di fronte a questo scenario, la comunità scientifica lancia un chiaro appello. “Nonostante gli sforzi monumentali degli ultimi 50 anni, i progressi sono stati tutt’altro che universali. Un gran numero di bambini rimane sotto-vaccinato o non vaccinato”, ha affermato Jonathan Mosser, coordinatore dello studio. I ricercatori avvertono che è “essenziale che la comunità globale raddoppi il suo impegno per strategie di vaccinazione eque e universali”. Per invertire la rotta, lo studio conclude che è fondamentale “rafforzare i sistemi di assistenza sanitaria di base, affrontare la disinformazione e l’esitazione vaccinale e adattarsi ai contesti locali”.