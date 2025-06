Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le “Nuove Obbligazioni”).

Dettagli dell’Operazione e Destinazione dei Proventi

I proventi netti derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno destinati a due finalità principali. In primo luogo, al rimborso dell’indebitamento esistente della Società. Questo avverrà anche attraverso il riacquisto da parte di Webuild di: (a) tutte le obbligazioni denominate “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), con un valore nominale complessivo di Euro 180.011.000 (le “Obbligazioni 2025”) e (b) parte delle obbligazioni denominate “€400,000,000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026” (ISIN: XS2437324333), per un valore nominale complessivo di Euro 217.545.000 (le “Obbligazioni 2026”). Queste operazioni rientrano nell’ambito di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società in data 23 giugno 2025 (l’“Offerta di Acquisto”). In secondo luogo, i proventi saranno impiegati per le scopi generali del gruppo Webuild.

Le Condizioni delle Nuove Obbligazioni

L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni ammonta a €450 milioni, con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è fissata al 3 luglio 2031, con una cedola annuale del 4,125%.

Solida Posizione Finanziaria e Miglioramento del Rating

Il collocamento di questo nuovo bond conferma la capacità del Gruppo di accedere ai mercati finanziari in condizioni favorevoli, anche in momenti di forte incertezza. Questa operazione segue il recente miglioramento del rating di Webuild da parte di Fitch a BB+ con outlook stabile, rispetto al precedente BB. Tale revisione riflette la solidità della struttura finanziaria e il rafforzamento del profilo di credito del Gruppo, posizionandolo a un solo livello dall’investment grade. L’operazione si inserisce in un contesto caratterizzato da risultati record conseguiti nel 2024 e forti prospettive di mercato concentrate in paesi a basso rischio.

Successo del Collocamento e Forte Interesse degli Investitori

I risultati ottenuti con questa nuova operazione dimostrano un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria, sia nazionale che internazionale. L’interesse è pervenuto da oltre 140 investitori, con una richiesta pari a oltre 2 volte l’offerta. Questo ha permesso di ridurre il tasso finale applicato rispetto a quello iniziale di lancio. Di particolare rilevanza è stata la domanda da parte di investitori internazionali, che ha rappresentato oltre l’85% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania.

Rimodulazione delle Scadenze del Debito

L’emissione delle Nuove Obbligazioni consente a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2025 e il 2026.

Dettagli Tecnici e Intermediari

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America e altri paesi selezionati. Sono destinate a essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 3 luglio 2025, e l’acquisto delle Obbligazioni 2025 e delle Obbligazioni 2026, di cui la Società accetti l’adesione all’Offerta di Acquisto, è previsto per la medesima data. BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH agiscono in qualità di Joint Lead Managers, mentre BPER Banca S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agiscono in qualità di Co-Managers.

“Soddisfatti del successo della nuova emissione di obbligazioni”

“Siamo molto soddisfatti del successo della nuova emissione di obbligazioni, con una raccolta che ha superato le aspettative e un portafoglio di ottima qualità. L’operazione ha raccolto ordini per oltre il doppio dell’offerta, e questo assume una rilevanza ancora più forte considerando l’attuale contesto di incertezza globale a causa delle tensioni geopolitiche. Si tratta di un chiaro segnale dell’elevato apprezzamento della comunità di investitori istituzionali per il nostro profilo di credito grazie al solido posizionamento di Webuild nei mercati dei capitali”. E’ quanto dichiara Massimo Ferrari, nella seconda foto, Direttore Generale di Webuild, sottolineando che “particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre l’85% del totale, provenienti principalmente da Regno Unito, Francia e Germania. La quantità e qualità degli investitori coinvolti nell’operazione hanno consentito di incrementare l’ammontare del nuovo bond dai €400 milioni iniziali ai €450 milioni finali e di ridurre il rendimento al 4,125%, ben 37,5 punti base in meno rispetto al valore superiore del range iniziale di pricing. Questo rendimento rappresenta un azzeramento del premio di nuova emissione, essendo in linea con il valore stimato dal mercato secondario per una operazione di questo tipo di Webuild”. “L’emissione – ha proseguito Ferrari, “rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di ottimizzazione e gestione proattiva del profilo delle scadenze di debito, estendendolo fino al 2031”. “Questa operazione segue il recente miglioramento del rating di Webuild da parte di Fitch a BB+ con outlook stabile, rispetto al precedente BB. Questo riflette la solidità della nostra struttura finanziaria e il rafforzamento del nostro profilo di credito, posizionandoci a un solo livello dall’investment grade. L’operazione si inserisce in un contesto caratterizzato da risultati record conseguiti nel 2024 e forti prospettive di mercato concentrate in paesi a basso rischio”, ha concluso.