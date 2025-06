Nel complesso e spesso tumultuoso scenario mediorientale, un annuncio dal sapore di vittoria personale è stato nuovamente lanciato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Attraverso il suo social “Truth”, in un momento in cui le sirene di allarme risuonavano ancora in Israele, Trump ha proclamato un “cessate il fuoco completo e totale” tra Israele e Iran, rivendicando un ruolo centrale nella sua realizzazione. La realtà sul campo, tuttavia, ha dipinto un quadro più sfumato e, a tratti, contraddittorio, dove le parole e i fatti sembravano danzare su spartiti differenti.

L’Annuncio di Trump: Una Tregua “Sconfinata”?

Nonostante la sua attuale posizione di cittadino privato, Donald Trump ha continuato a proiettare la sua influenza sulla scena internazionale, specialmente in un contesto così volatile come quello tra Israele e Iran. Nelle sue dichiarazioni, permeate dalla consueta retorica trionfalistica, Trump ha affermato che “Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento”, definendo il mondo e il Medio Oriente come “i veri vincitori”. Ha persino augurato un futuro “sconfinato e pieno di grandi promesse” a entrambi i paesi, proclamando un cessate il fuoco “illimitato” e la fine di una “guerra di 12 giorni”. Le sue parole sono state amplificate dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha lodato Trump per aver realizzato “ciò che nessun altro presidente nella storia avrebbe mai potuto immaginare: l’annientamento del programma nucleare del regime iraniano e un cessate il fuoco senza precedenti”.

La Confusa Cronologia degli Eventi

La sequenza degli avvenimenti, tuttavia, ha evidenziato una notevole discordanza tra l’annuncio e la realtà operativa. Già ore prima delle affermazioni di Trump su una tregua imminente, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva chiarito su X: “Al momento non esiste alcun ‘accordo’ su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta”. Questa posizione iraniana suggeriva una disponibilità alla de-escalation, ma non un accordo già raggiunto.

Eppure, a seguire, è giunta la notizia, diffusa da fonti iraniane (come l’agenzia Fars), che il cessate il fuoco “è iniziato alle 7:30 del mattino ora di Teheran” (le 6 ora italiana) dopo un “ultimo attacco missilistico”. Poco dopo, anche Israele ha dichiarato di aver accettato la proposta di cessate il fuoco di Trump, con l’ufficio del Premier israeliano che ha persino annunciato di aver raggiunto gli obiettivi dell’operazione ‘Rising Lion’, eliminando “la doppia minaccia esistenziale immediata” iraniana (nucleare e missilistica).

I Fatti Sul Campo: Tregua e Missili Insieme?

La complessità si è ulteriormente aggravata con la continuazione degli attacchi. Nonostante gli annunci di tregua, nuovi allarmi sono risuonati in Israele nel centro dello Stato ebraico e in Cisgiordania. Missili iraniani hanno colpito direttamente un edificio residenziale a Beer Sheva, nel sud di Israele, causando quattro vittime civili. Sirene d’allarme sono scattate a Tel Aviv, Gerusalemme e in altre aree. Questa contemporaneità di annunci di pace e violenza sul terreno ha generato profonda confusione e ha messo in discussione la concretezza della tregua proclamata.

L’attacco iraniano precedente, avvenuto dopo i raid americani sui siti nucleari, aveva già mostrato una certa “misura” e, a detta di Trump stesso, era stato ampiamente preannunciato. Un attacco mirato alla base USA di Al Udeid in Qatar, con missili in parte intercettati e danni minimi, era stato interpretato come una ritorsione simbolica ma sufficiente per Teheran per “salvare la faccia” a uso interno. La retorica iraniana, con l’operazione ‘Benedizione della Vittoria’ e le parole dell’Ayatollah Ali Khamenei dal “bunker”, ha cercato di massimizzare il profitto politico di un regime sotto pressione.

Un Gesto Politico o Una Realità Diplomatica?

Questo intreccio di dichiarazioni e azioni sul campo solleva interrogativi sulla natura dell’intervento di Trump. Si tratta di una mossa prettamente politica, volta a rafforzare la sua immagine di pacificatore in vista di future contese elettorali, sfruttando un momento di effettivo rallentamento delle ostilità per rivendicarne il merito? Oppure vi è stata una fase negoziale segreta, rapida e informale, che ha preceduto gli annunci pubblici, ma le cui tempistiche e la cui attuazione sul terreno sono risultate disallineate?

La situazione suggerisce che, mentre l’Iran potrebbe aver cercato una de-escalation dopo aver “risposto” agli attacchi israeliani (e americani), e Israele potrebbe aver ritenuto raggiunti i propri obiettivi strategici, il “cessate il fuoco” di Trump è emerso in un contesto di tensioni ancora palpabili, quasi come un auspicio piuttosto che come un fatto compiuto e universalmente riconosciuto. La ricerca di un successore per Khamenei e le divisioni interne all’establishment iraniano indicano una vulnerabilità che potrebbe aver spinto Teheran a una cautela diplomatica.

La storia, e la geopolitica, spesso si scrivono non solo con i trattati firmati, ma anche con le parole pronunciate e le loro conseguenze. Questo episodio ci ricorda che la fine di un conflitto non è sempre un interruttore che si spegne, ma un processo complesso, intriso di retorica, tattiche e, purtroppo, persistenti segni di violenza. Solo il tempo rivelerà se la “guerra dei dodici giorni” sia effettivamente giunta a un termine definitivo, o se le sue braci siano ancora pronte a riaccendersi, al di là delle dichiarazioni più ottimistiche.