(di Katherine Puce) Negli ultimi due decenni, il nostro rapporto con il telefono cellulare ha subito una trasformazione radicale. Se un tempo il dispositivo mobile era percepito quasi come un compagno fedele, da custodire, riparare e utilizzare per anni, oggi sembra essere diventato un oggetto a consumo rapido, soggetto a una continua rincorsa verso l’ultimo modello. La cultura della sostituzione ha preso il sopravvento su quella della conservazione: il telefono non è più un “amico tecnologico” inserito nella quotidianità con stabilità, ma un bene destinato a essere rimpiazzato spesso, talvolta nel giro di pochi mesi.

Dal fedele compagno all’usa e getta

Un’inversione di tendenza ormai intrascurabile dovuta in gran parte alla crescente percezione e, anche per molti aspetti, imposizione dell’obsolescenza, ovvero già dopo 12 mesi siamo pronti a considerare il nostro smartphone superato, una tecnologia ormai fuori moda e inutile da riparare. Ma, come accennavamo, non è solo percezione o colpa del consumatore: piuttosto, i produttori hanno da tempo introdotto aggiornamenti software che si interrompono, app incompatibili e componenti che degradano rapidamente, facendoci sentire “indietro” e spingendoci a desiderare o addirittura a credere di aver bisogno di un nuovo modello. Un legame che dunque ormai si è accorciato e che ci convince di far parte e contribuire al progresso, quando invece solo pochi decenni fa la concezione di progresso era legata innegabilmente alla durata di un oggetto in termini di anni e non alla sua compatibilità con i nuovi aggiornamenti.

Aggiornamenti bloccati e componenti deperibili: l’UE risponde con il Patto Verde

Parallelamente, queste strategie di obsolescenza programmata non sono passate inosservate all’Unione Europea, la quale considera questa pratica non solo problematica ma potenzialmente in grado di rappresentare un inganno nei confronti del consumatore, che si ritrova costretto a sostituire dispositivi ancora funzionanti, e soprattutto un grave danno alla sostenibilità, minata da tutti i potenziali rifiuti elettronici e le emissioni legate alla produzione crescente di smartphone, fortemente in contrasto con il Green Deal europeo.

Perciò, dopo aver compiuto il primo passo formale nel 2024 grazie al rapporto del Consiglio federale che ne ha affrontato i punti chiave, in questi giorni, più precisamente dal 20 giugno 2025, sono appena entrate in vigore nuove regole specifiche per il contrasto all’obsolescenza programmata previste dal Patto Verde Europeo. Quest’ultimo prevede che smartphone e tablet debbano garantire aggiornamenti software per almeno cinque anni e che i produttori rendano disponibili pezzi di ricambio per almeno sette anni dalla fine della commercializzazione. Inoltre, le batterie dovranno mantenere almeno l’80% della loro capacità originaria dopo 800 cicli di carica, mentre i dispositivi dovranno essere progettati per resistere a decine di cadute accidentali e per permettere riparazioni libere anche da parte di tecnici indipendenti. Dal 2027, inoltre, le batterie dovranno essere facilmente estraibili.

Cosa resta fuori

Per la prima volta, la durata, la riparabilità e l’aggiornabilità dei dispositivi mobili diventano diritti regolati per legge e non più lasciati alla sola discrezionalità dei produttori. Ma bisogna tenere conto anche che tutti gli apparecchi venduti prima dell’entrata in vigore di queste norme restano fuori da queste tutele, continuando a seguire la vecchia logica del consumo rapido. Dunque si parla ancora di una strada appena tracciata che dovrà riuscire a rendere questa serie di standard etici e sostenibili universali, retroattivi e realmente vincolanti, prima in UE e forse anche nei Paesi extra-UE.