Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti) si è assicurata un nuovo contratto da Enilive, la divisione di Eni focalizzata su bioraffinazione, biometano, smart mobility e commercializzazione di vettori energetici. L’accordo, del valore di circa 155 milioni di euro, riguarda attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) per l’espansione della bioraffineria Enilive di Porto Marghera, Venezia.

Espansione della Bioraffineria e Produzione di SAF

Questa aggiudicazione si inserisce nel rinnovato accordo di collaborazione tra Saipem ed Enilive in ambito bioraffinazione. Il progetto prevede un incremento della capacità dell’impianto dalle attuali 400 mila a 600 mila tonnellate annue. Un obiettivo chiave è la produzione di biocarburante sostenibile per l’aviazione (SAF) a partire dal 2027. Questo segue l’assegnazione a Saipem, lo scorso marzo, del contratto per le attività preliminari di ingegneria di dettaglio, servizi di approvvigionamento e acquisto delle apparecchiature critiche per il medesimo progetto.

L’Impegno di Saipem nella Transizione Energetica

Con l’acquisizione di questo contratto, Saipem ribadisce il suo fermo impegno nel settore della transizione energetica. La società consolida così il suo posizionamento strategico nel segmento della bioraffinazione, un settore cruciale per il futuro dell’energia.