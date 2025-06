Un’importante operazione finanziaria da 140 milioni di euro, frutto della collaborazione tra SACE (nella foto, l’a. d. Alessandra Ricci) e BNP Paribas, sta per imprimere un’accelerazione significativa alla transizione energetica in Colombia. Il finanziamento è destinato a Isagen, il terzo maggiore produttore di energia del Paese sudamericano, e apre nuove prospettive per le imprese italiane attive nel settore delle energie rinnovabili. L’iniziativa mira a rafforzare i legami commerciali tra Isagen e gli esportatori italiani specializzati nella produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Un Partenariato Strategico per la Crescita

Isagen, attore chiave nella generazione e commercializzazione di energia elettrica, vanta un portfolio diversificato che include 15 centrali idroelettriche, 10 solari e 2 eoliche, con una capacità complessiva di oltre 3.000 MW. Questa realtà rappresenta un partner di grande potenziale per le aziende italiane, grazie a un ambizioso piano di crescita che prevede nei prossimi anni lo sviluppo di progetti di rilievo nel comparto idroelettrico e fotovoltaico in Colombia. Si delineano così significative opportunità per le imprese italiane specializzate in infrastrutture, apparecchiature idromeccaniche e componentistica solare, inclusi pannelli, inverter, tracker e cavi.

SACE, Catalizzatore di Opportunità

In questo contesto, SACE si posiziona come catalizzatore strategico per consolidare la collaborazione tra Isagen e gli esportatori italiani, con un’attenzione particolare alle PMI. L’obiettivo è supportare il programma di investimenti di Isagen, che prevede la realizzazione di nuovi impianti solari ed eolici, lo sviluppo di sistemi per la trasmissione di energia (cavi, sottostazioni, servizi ingegneristici) e interventi di manutenzione e ammodernamento delle centrali idroelettriche esistenti.

Jenaro Laris Vàzquez, International Relationship Manager di SACE, Ufficio America Latina, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “Questa operazione conferma l’impegno di SACE nella promozione dell’export italiano e delle partnership industriali nei mercati ad alto potenziale come l’America Latina e in particolare la Colombia, sostenendo collaborazioni di lungo termine in settori cruciali per la transizione energetica globale. Grazie agli incontri di business matching organizzati da SACE, Isagen potrà costruire relazioni commerciali con gli esportatori italiani finalizzate a potenziali contratti per componenti di trasmissione elettrica e valutare attivamente le aziende italiane nei propri processi di procurement, aprendo la strada a future collaborazioni in linea con i suoi piani di investimento.”

Prospettive Future per l’Export Italiano

L’iniziativa non solo rafforza la presenza italiana in un mercato strategico, ma contribuisce anche attivamente agli obiettivi globali di sostenibilità. La sinergia tra finanza, tecnologia e collaborazione internazionale promette di generare un impatto positivo duraturo sia per l’economia colombiana che per l’industria italiana delle energie rinnovabili.