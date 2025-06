Il governo sta considerando di riarmare il Paese, mentre i veri problemi continuano a costare vite umane sul lavoro, con due decessi solo ieri in Lombardia. Questa affermazione è stata rilasciata dalla Cub, che ha annunciato la pianificazione di presidi davanti alle principali Prefetture in tutta Italia mercoledì 9 luglio. L’obiettivo è protestare contro un Governo accusato di non intervenire per fermare questa “strage”, mentre intensifica le misure contro il diritto di sciopero.

“A pochi giorni dallo sciopero generale previsto per venerdì 20 giugno, il problema dei morti sul lavoro si ripresenta in tutta la sua gravità,” ha affermato il sindacato di base, evidenziando l’urgenza di provvedimenti adeguati per affrontare un fenomeno inaccettabile per una nazione che ambisce a definirsi civile.

I decessi legati al lavoro, insieme all’insufficienza dei salari nel contesto attuale di crisi economica globale, richiederebbero un impegno straordinario da parte del Governo e delle istituzioni. Queste ultime dovrebbero allocare risorse adeguate e attuare scelte radicali per diminuire le cause di una massiccia perdita di vite umane, che colpisce i cantieri edili, le fabbriche e che si sta diffondendo in quasi tutti i settori lavorativi.

La Cub ribadisce la propria richiesta affinché “gli sforzi della politica siano diretti verso la normalizzazione del mondo del lavoro, afflitto da incidenti, precariato, lavoro nero e sfruttamento, piuttosto che investire ingenti somme in armi e progetti bellici.”