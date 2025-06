Bitget, un nome di spicco nel panorama Web3 e negli exchange di criptovalute, ha annunciato una collaborazione esplosiva con la MotoGP, la massima espressione delle competizioni motociclistiche su strada. Questa partnership unisce la velocità mozzafiato delle corse con la precisione ad alto rischio del trading di criptovalute.

Un Incontro tra Due Mondi di Velocità e Precisione

In qualità di nuovo Regional Partner per eventi selezionati del Gran Premio in Europa e nel Sud-Est asiatico, Bitget porta il mondo delle criptovalute direttamente in pista. L’accordo ha preso il via con il Gran Premio d’Italia all’iconico Autodromo del Mugello, segnando l’inizio di un’era dove l’ingegneria di precisione si fonde con l’agilità algoritmica, e dove ogni secondo, proprio come ogni operazione di trading, può fare la differenza.

La partnership di Bitget sarà visibile in diversi eventi chiave della MotoGP nel 2025, inclusi i Gran Premi in Italia, Germania, Spagna e Indonesia. Questa collaborazione mira a unire gli appassionati di sport motoristici e di criptovalute sotto un’unica bandiera che simboleggia prestazioni, resilienza e velocità.

Le Voci dei Protagonisti

Gracy Chen, nella foto, CEO di Bitget, ha commentato l’iniziativa con entusiasmo: “Le corse sono uno sport in cui contano i millesimi di secondo; il mercato crypto è un mercato di micro-decisioni. Questa partnership è il nostro modo per mostrare al mondo che il successo, in pista o sui grafici, si riduce a mosse intelligenti e a un’esecuzione impavida. Siamo entusiasti di unirci alla MotoGP per portare potenza, precisione e potenziale nelle mani di ogni utente e ogni appassionato.”

Il volto della campagna è il tre volte campione del mondo della MotoGP, Jorge Lorenzo, la cui instancabile ricerca della perfezione lo rende l’icona perfetta per lo slogan di Bitget, “Make It Count”.

Jorge Lorenzo ha aggiunto: “Ho sempre creduto che le gare non si vincano solo con l’istinto, ma facendo contare ogni giro, ogni rettilineo, ogni secondo. È la stessa mentalità che Bitget porta nel trading e sono orgoglioso di far parte di questa storia. Il mondo della MotoGP e quello delle crypto non sono così diversi come sembrano: entrambi premiano chi mantiene la concentrazione e pensa velocemente.”