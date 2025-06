A partire dal 2 giugno 2025, Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha avviato un programma di buyback, ovvero di acquisto di azioni proprie, con l’obiettivo di annullarle. Questa iniziativa, comunicata al mercato il 26 maggio 2025, prosegue regolarmente sotto la gestione indipendente di Morgan Stanley Europe SE.

Dettagli dell’Operazione nella Settimana del 16-20 Giugno

Nel periodo compreso tra il 16 e il 20 giugno 2025, Intesa Sanpaolo ha continuato le operazioni di riacquisto sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana. Ecco il riepilogo degli acquisti:

16 giugno 2025 : Acquistate 257.522 azioni a un prezzo medio di 4,8546 euro, per un controvalore di 1.250.166,30 euro.

: Acquistate 257.522 azioni a un prezzo medio di 4,8546 euro, per un controvalore di 1.250.166,30 euro. 17 giugno 2025 : Nessuna operazione di acquisto registrata.

: Nessuna operazione di acquisto registrata. 18 giugno 2025 : Acquistate 949.860 azioni a un prezzo medio di 4,8133 euro, per un controvalore di 4.571.961,14 euro.

: Acquistate 949.860 azioni a un prezzo medio di 4,8133 euro, per un controvalore di 4.571.961,14 euro. 19 giugno 2025 : Acquistate 843.421 azioni a un prezzo medio di 4,7827 euro, per un controvalore di 4.033.829,62 euro.

: Acquistate 843.421 azioni a un prezzo medio di 4,7827 euro, per un controvalore di 4.033.829,62 euro. 20 giugno 2025: Acquistate 1.919.032 azioni a un prezzo medio di 4,8171 euro, per un controvalore di 9.244.169,05 euro.

Complessivamente, in questa settimana, Intesa Sanpaolo ha acquistato 3.969.835 azioni, corrispondenti a circa lo 0,02% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione si è attestato a 4,8113 euro, per un controvalore totale di 19.100.126,11 euro.

Il Quadro Generale dall’Avvio del Programma

Considerando l’intero periodo dall’avvio del programma di buyback (2 giugno 2025) fino alla data del 20 giugno 2025, Intesa Sanpaolo ha acquistato un totale di 128.437.839 azioni. Questo volume rappresenta circa lo 0,72% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione su base complessiva è di 4,8855 euro, per un controvalore totale di 627.480.004,58 euro.