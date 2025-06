La tregua tra Israele e Iran è stata accolta con cauto ottimismo dal Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani (nella foto). L’obiettivo primario per l’Italia rimane la de-escalation del conflitto, come ribadito dal Ministro nel corso di un’intervista a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

La Posizione Italiana sul Cessate il Fuoco e i Rapporti con Teheran

Tajani ha espresso una speranza chiara riguardo al cessate il fuoco, affermando: “è una buona notizia, mi auguro possa essere rispettato”. Un messaggio che sottolinea la volontà italiana di vedere una stabilizzazione nella regione.

Sul fronte dei rapporti con il governo iraniano, il Ministro ha mantenuto una linea pragmatica. “Toccherà agli iraniani decidere il loro futuro ma ora – osserva – c’è quel governo e con quel governo interloquiamo. Bisogna essere pragmatici”, ha concluso, evidenziando la necessità di mantenere aperti i canali diplomatici nonostante le complessità.

La Sicurezza degli Italiani nella Regione

Un’altra priorità per il Ministero degli Esteri è la sicurezza dei cittadini italiani e dei militari presenti nell’area. Tajani ha fornito rassicurazioni riguardo ai militari italiani presenti nella base USA in Qatar, che era stata oggetto di attacco da parte dell’Iran. “Erano stati avvertiti. Erano usciti dalla caserma ed erano in albergo”, ha spiegato il Ministro, evidenziando come siano state prese precauzioni per la loro incolumità.

La presenza italiana nella regione è significativa, con “circa 50 mila gli italiani che vivono quell’area del Golfo e 2.500 militari con un piccolo numero rientrato in Italia”, ha specificato Tajani.

La Situazione a Teheran e le Misure Precauzionali

Anche per quanto riguarda gli italiani residenti a Teheran, il Ministero ha adottato misure preventive. “Da Teheran abbiamo cercato di far partire il maggior numero possibile di italiani, abbiamo ridotto anche il personale dell’ambasciata, che per ora rimane aperta, poi valuteremo il da farsi in base alla situazione”, ha dichiarato il Ministro a ‘Mattino Cinque’. Una strategia di monitoraggio costante, che mira a garantire la sicurezza dei connazionali e del personale diplomatico in un contesto geopolitico in rapida evoluzione.