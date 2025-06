A Bologna nasce l’Osservatorio permanente sul Marconi, un nuovo organismo pensato come “luogo di confronto in relazione alle problematiche indotte dall’aeroporto sul territorio comunale, a partire dalle tematiche acustiche”. Così viene presentato il provvedimento nella delibera varata ieri dal Consiglio comunale, approvato dai partiti della maggioranza (Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti) e dai Verdi, con l’astensione dei consiglieri di Fdi, Forza Italia e Bologna ci piace.

Crescita dei Voli e Impatto Ambientale

La vicesindaca Emily Clancy ha illustrato in aula l’urgenza di questa iniziativa: “Un tempo lo scalo di Bologna assorbiva poco più dell’80% dei voli sul livello regionale, adesso siamo oltre il 94% e in più i voli in termini assoluti sono molto cresciuti negli ultimi anni, quindi chiaramente è cresciuto anche l’impatto”. Clancy ha poi sottolineato come sia “prioritario che sia garantita la compatibilità ambientale e territoriale dello scalo” per l’amministrazione. In particolare, l’attenzione è rivolta alla “riduzione e la mitigazione del disturbo acustico, di quello che in gergo tecnico viene chiamato il fenomeno dell’annoyance generato dai sorvoli sul centro abitato”.

Gli Obiettivi dell’Osservatorio

L’Osservatorio nasce con quattro obiettivi principali. Il primo è “confrontarsi sulle problematiche, analizzando gli impatti delle attività aeroportuali sul territorio comunale“, come spiegato dalla vicesindaca. Segue il “monitoraggio acustico“, finalizzato alla “valutazione della situazione acustica determinata dalle attività aeroportuali e anche una conoscenza più precisa”, con la possibilità di “aggiornare la nostra capacità di fare valutazioni e monitoraggio acustico”. L’organismo fornirà inoltre un “supporto decisionale“, lavorando per “aiutarci a elaborare delle proposte da portare, come enti locali, all’interno delle sedi di confronto istituite, come la Commissione aeroportuale”. Infine, l’Osservatorio sarà “un punto di riferimento, quindi un luogo dove ci sia anche una possibilità di confronto diretto con i comitati di cittadini regolarmente costituiti”.

Composizione e Durata

La vicesindaca Clancy presiederà l’Osservatorio, che vedrà la partecipazione di cinque consiglieri comunali (tre di maggioranza e due di opposizione). Per la loro individuazione, in caso di parità di voti, si è stabilito che la scelta ricadrà sul consigliere più giovane, “in un’ottica di equità intergenerazionale, in ragione dell’impatto ambientale presumibilmente più durevole che l’infrastruttura avrà sulla sua vita”. Faranno parte dell’Osservatorio anche due presidenti di Quartiere, quello del Navile e, in un’importante novità, anche del Borgo Panigale-Reno, dove si trova fisicamente l’aeroporto. Saranno presenti anche i direttori e i tecnici dei settori comunali competenti, rappresentanti di Ausl, Arpae e Regione Emilia-Romagna, insieme a un rappresentante per ogni comitato cittadino. “Poi è chiaro che su nostro impulso inviteremo anche la società di gestione, quindi l’aeroporto Marconi stesso, Enac, Enav ed esperti ulteriori che possono servirci per trattare determinate tematiche”, ha aggiunto Clancy, prevedendo una convocazione con cadenza almeno semestrale. L’Osservatorio seguirà la durata del Consiglio comunale, rimanendo in carica fino a fine mandato.