Una nuova intesa commerciale è stata siglata tra Banco BPM, nella foto l’a. d. Giuseppe Castagna, Numia e Funivia dell’Etna, mirando a potenziare i sistemi di pagamento elettronici per uno dei siti turistici più iconici della Sicilia. L’accordo prevede l’implementazione dei sistemi di incasso e-commerce di Numia sul sito web ufficiale della Funivia dell’Etna, affiancando i POS fisici già operativi nelle biglietterie.

Un Partner Tecnologico per il Turismo Etneo

La Funivia dell’Etna, parte del Gruppo Russo Morosoli, gestisce gli impianti di risalita che conducono i visitatori sul vulcano attivo più alto d’Europa. Questa attrazione, la più visitata in Sicilia, accoglie turisti da ogni angolo del mondo. La decisione di adottare i sistemi di pagamento di Numia, che includono POS, e-commerce e PayWay, nasce dalla volontà di offrire un’esperienza d’acquisto più fluida e moderna, sia online che in presenza.

Frutto di una Partnership Strategica

L’accordo con Funivia dell’Etna è un risultato diretto della recente alleanza strategica tra Banco BPM e Numia, che ha portato alla creazione del secondo operatore nazionale nel settore della monetica. Numia, società interamente italiana, vanta un’ampia rete con circa 8 milioni di carte gestite e 400 mila POS, offrendo una gamma completa di servizi di monetica e garantendo la gestione dell’intera filiera operativa.

Le Voci dei Protagonisti

Luca Mazzini, Responsabile Direzione Territoriale Centro-Sud di Banco BPM, ha espresso grande soddisfazione per l’intesa: “Siamo davvero orgogliosi di aver concluso questo importante accordo con Funivia dell’Etna insieme al nostro partner Numia. Banco BPM è presente in Sicilia con 50 filiali e 4 Centri Imprese e da sempre fornisce supporto alla crescita dell’economia siciliana mettendo a disposizione le proprie competenze e i propri servizi a famiglie e aziende di questo splendido territorio. Oggi, grazie anche all’importante partnership strategica con Numia, siamo ancora di più in grado di fornire ai nostri clienti servizi ad altissima innovazione”.

Anche Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna, si è mostrato entusiasta: “Siamo contenti di aver aderito a questa intesa. Siamo convinti di aver affidato la gestione dei sistemi di incasso elettronico e-commerce a profili che rappresentano un’eccellenza del settore. La nostra passione per l’Etna, coniugata attraverso le escursioni ad alta quota e l’incessante attività della Funivia, sarà certamente custodita ed esaltata con successo”.

Fabio Pugini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Numia S.p.a., ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “L’accordo con Funivia dell’Etna rappresenta un’importante tappa nella diffusione di tecnologie di pagamento digitali su piattaforme tecnologiche per la gestione di grandi flussi turistici. Siamo orgogliosi di affiancare una realtà così importante per il turismo siciliano e nazionale, fornendo sistemi di pagamento all’avanguardia sia online che su canale fisico. Una partnership possibile grazie al lavoro di squadra con i colleghi di Banco BPM e al loro radicamento sul territorio”.