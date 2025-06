Il Consiglio di Amministrazione di Acea ha dato il via libera all’offerta vincolante presentata da Eni Plenitude per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di ACEA Energia. L’operazione, che include anche il 50% di Umbria Energy, segna un passaggio significativo nel panorama energetico italiano.

I Dettagli Economici dell’Accordo

L’offerta, avanzata da Eni Plenitude lo scorso 4 giugno, valuta l’Enterprise Value di ACEA Energia a 460 milioni di euro al 31 dicembre 2024, secondo il meccanismo del “locked box”. A questa cifra si aggiunge una cassa netta normalizzata fino a 128,5 milioni di euro, portando il controvalore complessivo iniziale a 588,5 milioni di euro. Questo importo sarà soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento.

Inoltre, è prevista una componente aggiuntiva di prezzo che potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, ma solo se verranno raggiunti specifici obiettivi di performance entro il 30 giugno 2027.

Cosa Resta nel Perimetro Acea

È importante sottolineare che la cessione di ACEA Energia non include alcuni business considerati strategici e ad alto potenziale per Acea. Tra questi rientrano l’efficienza energetica, che comprende crediti fiscali per superbonus pari a circa 159 milioni di euro a fine 2024, la mobilità elettrica, l’economia circolare e l’energy management. Queste attività, che nel 2024 hanno generato un EBITDA di circa 6 milioni di euro, continueranno a far parte del Gruppo Acea.

Prossimi Passi e Condizioni per il Closing

Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro giugno 2026. Il closing è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità Antitrust, all’applicazione di eventuali poteri speciali dello Stato italiano, noti come “Golden Power”, alla normativa europea in materia di sussidi esteri e alla finalizzazione degli accordi contrattuali definitivi.

La Visione di Acea sull’Operazione

Fabrizio Palermo, nella foto, Amministratore Delegato di ACEA, ha commentato l’operazione in questi termini: “L’operazione, coerente con la strategia di ACEA delineata dal Piano Industriale 2024-2028, rafforzerà il posizionamento del Gruppo come operatore infrastrutturale offrendo l’opportunità di reinvestire i proventi della cessione per l’ulteriore sviluppo nell’ambito dei business a forte connotazione infrastrutturale, con particolare riferimento al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza della rete di distribuzione elettrica di Roma Capitale”.

Acea ha inoltre specificato che la cessione di ACEA Energia non modificherà la guidance 2025 del Gruppo per quanto riguarda l’EBITDA e il rapporto PFN/EBITDA, che verranno aggiornati solo in seguito tenendo conto della variazione del perimetro e dell’incasso previsto.