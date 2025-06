Webuild, nella foto l’a. d. Pietro Salini, azienda leader nel settore delle costruzioni, ha avviato un roadshow incontrando investitori qualificati sia in Italia che a livello internazionale. L’obiettivo è valutare le condizioni di mercato per una potenziale emissione di nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso. L’operazione è supportata da un consorzio di importanti istituzioni finanziarie che agiscono come Joint Lead Managers e Co-Managers, tra cui BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Natixis, UniCredit Bank GmbH, BPER Banca S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Strategia Finanziaria: Rimborsare e Rilanciare

I proventi derivanti da questa emissione saranno utilizzati per rimborsare, in tutto o in parte, l’indebitamento esistente della Società. Nello specifico, Webuild intende riacquistare due serie di obbligazioni: le “€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), con un valore nominale complessivo di 180.011.000 Euro, e parte delle “€400.000.000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026” (ISIN: XS2437324333), per un valore nominale complessivo di 217.545.000 Euro. Contestualmente, la Società ha già lanciato delle offerte di acquisto per queste obbligazioni. Oltre al rifinanziamento del debito, i proventi serviranno anche per scopi generali del gruppo Webuild.

Obiettivi e Tempistiche dell’Operazione

Questa complessa operazione finanziaria mira ad accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, un’azione strategica che consentirà di allungare la vita media del debito e di ridurre i fabbisogni finanziari previsti per il 2025 e il 2026. L’iniziativa è pensata per cogliere le attuali opportunità offerte dal mercato.

Se le condizioni di mercato lo permetteranno, l’intera operazione sarà completata entro il mese di luglio 2025. Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con l’esclusione di collocamenti in Stati Uniti d’America e altri paesi selezionati. Si prevede che queste obbligazioni saranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le caratteristiche specifiche delle nuove obbligazioni, incluso il tasso di interesse, saranno definite alla data di pricing, tenendo conto delle adesioni alle offerte di acquisto delle obbligazioni esistenti e delle condizioni generali di mercato.